Kto osądzi winnych śmierci Iwony?

Przez wiele lat rodzina zamordowanej była lekceważona przez wymiar sprawiedliwoœci – twierdzi adwokat Ireneusz Wilk, pełnomocnik rodziny ofiary.

Rodzina zamordowanej Iwony Cygan nie ma zaufania do Sšdu w Rzeszowie. Jakie sš powody?

Ireneusz Wilk, pełnomocnik rodziny zamordowanej Iwony Cygan: Zaistniało szereg okolicznoœci, które wzbudzajš w rodzinie obawy co do bezstronnoœci Sšdu Okręgowego w Rzeszowie. Chodzi generalnie o postawę sšdu wobec pokrzywdzonych - o wielu ważnych decyzjach rodzina dowiaduje się na końcu. Ojciec zamordowanej Iwony o zwrocie aktu oskarżenia do prokuratury dowiedział się z mediów. To niedopuszczalne. Osoba, która jest bezpoœrednio pokrzywdzona przestępstwem powinna o takim fakcie, wiedzieć jako pierwsza. Zwłaszcza, że już w połowie grudnia pan Mieczysław Cygan złożył w sšdzie oœwiadczenie, iż będzie w sprawie oskarżycielem posiłkowym. Zatem jako stronie postępowania przysługuje mu prawo zaskarżenia decyzji o zwrocie sprawy. Tymczasem choć postanowienie sšdu w tej kwestii zapadło 20 grudnia 2017 r., to ojciec ofiary otrzymał je dopiero na poczštku tego roku, a mnie doręczono odpis dopiero 15 stycznia. Taki sposób doręczania orzeczenia, na które wszystkim uprawnionym podmiotom przysługuje zażalenie musi wzbudzać u strony pozbawionej realnej możliwoœci zakwestionowania decyzji Sšdu, obawę o jego bezstronnoœć.

Zastrzeżeń pod adresem sšdu ze strony bliskich ofiary jest więcej?

Zaczęło się od tego, że Sšd Okręgowy w Rzeszowie upublicznił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Iwony dajšc dostęp do niego mediom jeszcze zanim zdecydował o zwrocie aktu oskarżenia prokuraturze. Najpierw więc przekazano do wiadomoœci publicznej treœć i uzasadnienie zarzutów stawianych oskarżonym przez prokuratora, a dopiero póŸniej poddano akt oskarżenia ocenie formalnej, dyskredytujšc go i uznajšc że nie jest możliwe prowadzenie procesu. Ta chronologia zdarzeń nasuwa uzasadnione wštpliwoœci co do neutralnoœci i zdolnoœci zachowania dystansu do stron przez Sšd.

Jaka powinna być zatem kolejnoœć?

Oczekiwalibyœmy, że Sšd najpierw zbada akt oskarżenia i dopiero kiedy uzna, że spełnia on wszystkie wymogi formalno-prawne, zgodzi się go upublicznić. Pomijam aspekt prawny, ale rodzina nie chciałaby się dowiadywać o rozstrzygnięciach w bolesnej dla niej sprawie z mediów. Niestety, tej wrażliwoœci Sšdowi zabrakło. Na potrzebę wyłšczenia właœciwoœci Sšdu w Rzeszowie wskazuje także fakt, iż sędziowie Sšdu Okręgowego w Tarnowie - przypomnę, że tu najpierw trafił akt oskarżenia i ten sšd się wyłšczył - bardzo często sš delegowani do Rzeszowa, i odwrotnie.

Sšd zwrócił akt oskarżenia bo uznał, m.in., że zawarte w nim zarzuty powinny być w całoœci jawne

Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że jest to forma wywierania presji na prokuraturę, celem usunięcia klauzuli tajnoœci w sytuacji, kiedy jest to sprzeczne z interesem postępowania. To próba stworzenia wyłomu w przyjętej praktyce co do odtajnienia niektórych informacji uzyskanych między innymi od œwiadków anonimowych, to jest niebezpieczne dla całego systemu prawnego. W tej sprawie doprowadzi też do kolejnego przedłużenia postępowania, które, przypomnimy – trwa już niemal 20 lat.

Pana zdaniem akt oskarżenia w obecnej postaci nie ogranicza więc prawa oskarżonych do obrony??

Absolutnie nie. Prawa oskarżonych do zapoznania się z treœciš zarzutów i dowodów mogš być realizowane w postępowaniu sšdowym. Zresztš, podczas kiedy Sšd akcentuje pozycję oskarżonych, to ich obrońcy nie zajęli w tym względzie stanowiska – widocznie dla nich także jest to zaskoczenie, pozytywne dla ich klientów. Procedura karna pozwala sšdom prowadzić postępowania oparte w częœci na niejawnych dowodach. W niektórych kategoriach spraw, to wręcz konieczne. Stanowisko Sšdu, który uważa, że wszystko powinno być jawne - w mojej ocenie stoi w sprzecznoœci z powszechnie przyjętš praktykš. Podobnie uważa Prokuratura Krajowa.

Zmowę milczenia w sprawie zabójstwa Iwony udało się przerwać także dzięki œwiadkom incognito. Majš dziœ powody do niepokoju?

Niektóre z osób posiadajš status œwiadka anonimowego, pod tym warunkiem zdecydowali się mówić. Upublicznienie okolicznoœci umożliwiajšcych ujawnienie tożsamoœci tych œwiadków, w tym ich danych osobowych, stworzy realnš obawę niebezpieczeństwa dla ich życia i zdrowia. Zwłaszcza, że nadal sš podejmowane próby wywierania nacisku na œwiadków i najbliższych Iwony Cygan. Konsekwencje ujawnienia szczegółów œledztwa, w tym metod pracy Policji w tak złożonej sprawie, prowadzonej przez najwyżej wykwalifikowane jednostki, może mieć bardzo poważne reperkusje. Niezwykle istotny jest też fakt, że organy œcigania wcišż sprawdzajš wštki dotyczšce zabójstwa dwóch innych osób zwišzanych ze sprawš.

Sšd w Tarnowie, gdzie najpierw trafił akt oskarżenia, pod naciskiem rodziny ofiary wyłšczył się ze sprawy. Czy wierzy Pan, że teraz podobnie postšpi sšd w Rzeszowie, i proces ruszy gdzie indziej?

Liczę na to, że na mój wniosek złożony formalnie do Sšdu w Rzeszowie, zostanie uwzględniony, i Sšd Najwyższy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwoœci przekaże sprawę poza Rzeszów. Rodzina zamordowanej Iwony chce, by proces Pawła K. oskarżonego o zabójstwo oraz 13 innych osób, w tym, byłych i obecnych policjantów, którzy mieli go chronić, ruszył jak najszybciej. Na sprawiedliwoœć czekajš już bardzo długo. Dopiero w 2016 r. dzięki zaangażowaniu policjantów z tzw. Archiwum X i prokuratora z Wydziału ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie możliwe było sformułowanie zarzutów. Wczeœniej Prokuratura w Tarnowie trzykrotnie umarzała œledztwo.

Czy nad domniemanym sprawcš był roztaczany parasol ochronny?

Bezprawne działania funkcjonariuszy państwowych, układ osób powišzanych ze sprawš oparty na zależnoœciach towarzysko – biznesowych, zastraszanie lokalnej społecznoœci, które wywołało przekonanie o bezkarnoœci osób uczestniczšcych w tym tragicznym zdarzeniu - to miało miejsce w tej sprawie. Przez wiele lat od zabójstwa rodzina Iwony Cygan zmagała się z przejawami rażšcej niesprawiedliwoœci, ostentacyjnego lekceważenia i stronniczoœci, a ich prawa jako pokrzywdzonych były łamane. Zachowanie najwyższych standardów rzetelnego procesu będzie teraz sprawdzianem skutecznoœci polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.