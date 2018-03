Marek Ast: Płoche życzenia prezesa Rzeplińskiego

- Sšdzę, że jesteœmy bliscy zażegnania procedury z artykułu 7. (Traktatu o Unii Europejskiej) i akceptacji Komisji Europejskiej dla naszej reformy sšdownictwa - stwierdził w Radiu Zachód Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwoœci, który ogłosił w zeszłym tygodniu złożenie do Sejmu projektu zakładajšcego publikację trzech nieopublikowanych dotšd orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z czasów prezesury Andrzeja Rzeplińskiego.

Ast, zapowiadajšc w zeszłym tygodniu nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zapowiadał, że "z punktu widzenia formalno-prawnego ta publikacja też nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia", a proponowane przepisy to gest rzšdu w kierunku żšdań Komisji Europejskiej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W poniedziałek w Radiu Zachód Ast ocenił, że do tej pory nie było i nadal nie ma podstaw prawnych do publikacji "zaległych" wyroków. - Podnosi się, że "dlaczego do tej pory tego nie opublikowaliœcie, po co jest nowe prawo". Nie było podstaw. Dlatego, że jeżeli rozstrzygnięcia zostały wydane bez podstawy prawnej, wbrew obowišzujšcym na czas wydania tych orzeczeń ustawom, to premier w żaden sposób do tej pory nie ma podstawy prawnej, aby tego rodzaju rozstrzygnięcia publikować - mówił.

- W tej chwili jeżeli uda się tę ustawę, tę nowelę uchwalić, to będzie podstawa prawna, do tego, aby opublikować rozstrzygnięcia, które nie majš charakteru wyroku - dodał.

Ast skomentował słowa Andrzeja Rzeplińskiego, byłego prezesa TK, który w sobotę w RMF FM wezwał prezydenta Andrzeja Dudę do odebrania œlubowania "od trzech sędziów konstytucyjnych" oraz rezygnacji "sędziów-dublerów" i powrotu do stanu z 2015 roku.

- Umówmy się, że to jest właœnie sytuacja z 2015 roku. Ta ustawa z 25 czerwca 2015 roku była powodem całego zamieszania. Bo w tej ustawie właœnie Platforma Obywatelska uchwaliła możliwoœć wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego "na zapas" i to realizowała póŸniej jeszcze, przed upływem kadencji. I od tego zaczęła się też cała awantura o Trybunał Konstytucyjny - mówił polityk PiS.

- Oczywiœcie nie ma żadnej możliwoœci powrotu do stanu z roku 2015. Obowišzujš nowe ustawy, które regulujš tryb, organizację pracy TK. Ta ustawa się sprawdza, Trybunał funkcjonuje, także to sš takie płoche życzenia prezesa Rzeplińskiego - stwierdził Marek Ast.