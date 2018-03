Tomasz Komenda otrzyma rentę specjalną. Decyzję podjął Mateusz Morawiecki

Tomasz Komenda w 2004 roku został skazany za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Okazało się, że mężczyzna jest niewinny. Do czasu uzyskania odszkodowania będzie otrzymywał rentę specjalnš.

Tomasz Komenda spędził za kratkami 18 lat. Mężczyzna w 2004 r. został prawomocnie skazany na 25 lat pozbawienia wolnoœci za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki Małgorzaty K. Odsiadywał wyrok w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

W tym miesišcu Komenda wyszedł na wolnoœć, korzystajšc z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Sprawš wniosku o jego uniewinnienie zajmuje się teraz Sšd Najwyższy. Kiedy zapadnie prawomocny wyrok uniewinniajšcy, mężczyzna będzie mógł domagać się odszkodowania i zadoœćuczynienia za krzywdy doznane przez długie lata za kratami.

Jego dalsze sprawy przed sšdami poprowadzi były minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ćwiškalski. Mecenas zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitš", że wystšpi do premiera o przyznanie swojemu klientowi renty specjalnej.

- Skoro państwo zgotowało mu taki los, to niech mu teraz pomoże w powrocie do normalnego życia. On musi być bardzo ostrożny. Wyobrażam sobie, że szybko może pojawić się grupa nacišgaczy i oszustów, którzy zechcš od niego wycišgnšć pienišdze, albo pseudopisarze, którzy proponować będš napisanie biografii czy nakręcenie filmu - powiedział Ćwiškalski.

Dziœ premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że renta specjalna zostanie Tomaszowi Komendzie przyznana.

"Nic nie wynagrodzi Panu Tomaszowi Komendzie cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu. Ale sprawiedliwe państwo musi działać i musi mu pomóc. Podjšłem więc decyzję o przyznaniu Panu Tomaszowi renty specjalnej, do czasu aż uzyska odszkodowanie w sšdzie" - napisał premier na Twitterze.