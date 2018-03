Patryk Jaki: Skazanie niewinnego na 25 lat? III RP w pigułce

- Mamy w Polsce postępowanie instancyjne. To znaczy, że kilku sędziów musiało coœ takiego zatwierdzić. Ja nie wiem, gdzie oni mieli wtedy głowy. Co oni, nie słuchali, nie czytali tych akt? To jest po prostu niesamowite - mówił Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwoœci, komentujšc warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary Tomasza Komendy. Mężczyzna odsiedział 18 lat w więzieniu; teraz okazało się, że jest niewinny.

W 2004 roku Tomasza Komendę skazano za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny. Do zbrodni miało dojœć w noc sylwestrowš 1996/1997 w Miłoszycach. Problem w tym, że skazanego nikt tam nie widział, a dwanaœcie osób dało mu alibi. Według ich zeznań w czasie, gdy dokonywano zbrodni, Tomasz był w domu we Wrocławiu. Prokuratura odgrażała się, że oskarży je o składanie fałszywych zeznań.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W 2016 r prokuratorzy wrócili do sprawy. W czerwcu 2017 r okazało się bowiem, że zwišzek ze œmierciš nastolatki może mieć Ireneusz M., mężczyzna kilka razy skazywany już za gwałty. M. jest teraz podejrzany o zgwałcenie i zabójstwo 15 letniej dziewczyny. Œledztwo prokuratury wcišż trwa. I to właœnie w jego efekcie, podczas powtórnej analizy akt, okazało się, że Tomasz Komenda jest niewinny. Tak twierdzš sami prokuratorzy.

- Pojawiły się nowe œlady, wskazujšce na to, że ktoœ mógł czegoœ nie dopatrzyć w sprawie sprzed wielu lat. Minister (Zbigniew Ziobro) polecił dokładnš analizę tej sprawy i okazało się, że w toku postępowania pojawiły się nowe okolicznoœci. Wczoraj minister sprawiedliwoœci wszczšł postępowanie w sprawie fałszowania dowodów w tej sprawie. Będzie prowadzone odrębne œledztwo, kto za to odpowiada, kto odpowiada za to, że niewinny człowiek 18 lat spędził w więzieniu. To jest sprawa niesamowita i ja uważam, że ktoœ powinien za to ponieœć konsekwencje - komentował sprawę w radiowej Jedynce wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki.

- Motywy mogš być tutaj różne. Albo krycie kogoœ, albo szybkie pokazanie, że kogoœ mamy, albo jeszcze inne, albo głupota zwykła. Nie mam pojęcia, ale pamiętajmy, że mamy w Polsce postępowanie instancyjne. To znaczy, że kilku sędziów musiało coœ takiego zatwierdzić. Ja nie wiem, gdzie oni mieli wtedy głowy. Co oni, nie słuchali, nie czytali tych akt? To jest po prostu niesamowite - dodał.

Wyrok skazujšcy Komendę na 25 lat więzienia polityk Solidarnej Polski nazwał "III RP w pigułce". - My jako obywatele najpierw płacimy miliardy złotych na wykształcenie elity ludzi, którzy potem będš oceniali, co jest dobre, co jest złe. Dajemy im władzę do tego, że kogoœ będš mogli wsadzić do więzienia i dajemy im jeszcze coœ więcej - dajemy im pensje na całe życie, czyli niezawisłoœć, właœnie po to, żeby w takich sprawach byli tym bezpiecznikiem systemu. A co oni robiš? W wielu instancjach podejmujš właœnie takie decyzje - mówił.

- Przykre jest to, jak patrzy się na III RP, co potrafiła robić z ludŸmi, co potrafiła robić z takim biednym panem Tomaszem. Gdyby nie to, że obecny minister sprawiedliwoœci polecił ponownie sprawdzić tę sprawę, to pewnie by odsiedział te 25 lat. To jest po prostu nieprawdopodobne - dodał Jaki.

Komentujšc słowa sędziego Jerzego Nowińskiego z sšdu okręgowego w Warszawie, który stwierdził, że skazujšc Komendę "sšd działał pod pewnš presjš", a gdyby doszło do uniewinnienia "to byłaby fala nienawiœci w drugš stronę", Patryk Jaki nazwał tę wypowiedŸ "kompromitacjš". - Ponieważ to oznacza, że sšd nie kieruje się dowodami, nie kieruje się faktami, tylko kieruje się presjš. To jest ciekawa wiedza w ogóle dla adwokatów. Czyli adwokat ma się koncentrować nie na tym, żeby szukać dowodów, tylko by szukać dziennikarzy i tworzyć presję. I taki mamy system w Polsce. Oni jakby przyznali, że tak funkcjonuje III RP, to kulawe państwo stworzone przy Okršgłym Stole - mówił wiceminister sprawiedliwoœci w Programie 1 Polskiego Radia.