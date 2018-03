Sebastian K.: Udowodnię, że nie jestem winny ws. wypadku premier Szydło

- Wiem, czym jest warunkowe umorzenie i jakie sš jego warunki i konsekwencje. Jednak dziękuję, nie skorzystam z tego dobrodziejstwa - mówi Sebastian K., który według prokuratury jest sprawcš drogowego wypadku premier Beaty Szydło w Oœwięcimiu.

"Rzeczpospolita": Prokuratura skierowała do sšdu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko panu. Przyjmie pan tę propozycję?

Sebastian K.: Informacja ta wzbudziła mój sprzeciw. Nie jestem winny tego wypadku, dlaczego więc miałbym za takie być uznany? Wiem, czym jest warunkowe umorzenie i jakie sš jego warunki i konsekwencje. Jednak dziękuję, nie skorzystam z tego dobrodziejstwa.

Czyli chce pan jawnego procesu. Dlaczego?

Razem z moim obrońcš wierzymy, że uda nam się wykazać, że nie ja jestem winien spowodowania tego wypadku a w konsekwencji obrażeń u ludzi, zwłaszcza u oficera BOR, który doznał, spoœród wszystkich poszkodowanych, obrażeń najpoważniejszych.

Jak zapamiętał pan wypadek? Co wydarzyło się 10 lutego 2017 r. na skrzyżowaniu w Oœwięcimiu?

Proszę mi wybaczyć, ale nie chciałbym tu mówić nic, co mogłoby póŸniej zostać użyte przeciwko mnie w postępowaniu, które przed sšdem jeszcze się nie rozpoczęło.

Jest pan przekonany o swojej niewinnoœci. Biegli twierdzš że to Pana nieostrożnoœć doprowadziła do wypadku.

Jestem przekonany, że nie ja ponoszę winę za spowodowanie tego wypadku. Mój obrońca przestrzegał mnie przed mówieniem publicznie o szczegółach tej sprawy do czasu, aż nie zostanš one odczytane w sšdzie. Proszę wiec nie mieć mi za złe, że nie ustosunkuję się do drugiej częœci pytania.

Media, w tym „Rzeczpospolita”, donoszš o kontrowersjach w wyjaœnianiu tego wypadku. Czy jest coœ co Pana szczególnie niepokoi?

Niepokoi mnie czas trwania tegp postępowania, jakieœ bliżej niewyjaœnione zawirowanie zwišzane z odejœciem trzech prokuratorów od prowadzenia tej sprawy. Z przekazów medialnych wiadomo, że ich już nie ma ale nie wiadomo, czy sami odeszli na własne żšdanie, czy też ich przełożony ich wyrzucił, a jeœli tak to dlaczego. Razem z moim obrońcš wierzymy, że nadejdzie taki czas, kiedy i ta okolicznoœć zostanie wyjaœniona. Nie chcę absolutnie czegokolwiek sugerować, ale jeœli w tej sprawie były jakieœ zamierzone nieprawidłowoœci, które skutkowały choćby tak długim czasem œledztwa, to jako człowiek, który tak długo pozostaje pod zarzutem popełnienia przestępstwa, spodziewam się, że działania takie zostanš właœciwie ocenione i osšdzone.

Czy wierzy pan w uczciwy proces i sprawiedliwy wyrok?

Gdybym nie wierzył, to nie podjšłbym decyzji o braku zgody na warunkowe umorzenie postępowania. Jestem przekonany, że przed sšdem uda mi się wykazać okolicznoœci, które zdejmš ze mnie winę za to zdarzenie. W konsekwencji zaœ spowoduje to œciganie właœciwego sprawcy zwišzanego z tym wypadkiem i właœciwš ocenę (z wszystkimi konsekwencjami) wszelkich, jak mówi mój obrońca, „Ÿródeł dowodowych” w tej sprawie.