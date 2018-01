Wzywali do zabicia Tuska. Giertych żąda śledztwa

W zwišzku z ujawnionš wczoraj przez współautora reportażu o polskich nazistach informacjš, że podczas jednego z koncertów nawoływali oni do zabicia Donalda Tuska, pełnomocnik byłego premiera Roman Giertych domaga się œledztwa w tej sprawie.

W liœcie do premiera Morawieckiego, zamieszczonym na profilu prawnika na Facebooku, Roman Giertych domaga się ustalenia, czy "groŸby zabójstwa kierowane wobec jego Mocodawcy sš powišzane z opisywanymi w mediach członkami grupy neonazistowskiej".

Informację o tym, że takie groŸby padały, ujawnił wczoraj Bertold Kittel, współautor głoœnego reportażu "Superwizjera" TVN o polskich neonazistach.

Giertych domaga się między innymi, by do zbadania tej sprawy oddelegowano zespół doœwiadczonych funkcjonariuszy Policji, a sprawę przeniesiono do jednostki prokuratury wyższego stopnia.

Żšdania te majš zwišzek z opisywanym przez Romana Giertycha toczšcym się od roku œledztwem, które dotyczy kierowanych wobec Donalda Tuska gróŸb zabójstwa.

"Sprawcy grozili pozbawieniem życia nie tylko przewodniczšcego Rady Europejskiej, ale również członków jego rodziny. Język którym się posługiwali oraz inne dowody wskazujš na możliwoœć powišzania sprawców gróŸb z grupš neonazistowskš" - pisze Giertych.

"List ten kieruję publicznie ze względu na fakt, że dotychczasowa, wielomiesięczna współpraca z organami œcigania w Trójmieœcie odpowiedzialnymi za œciganie przestępstw na szkodę Donalda Tuska i jego rodziny była delikatnie mówišc nieefektywna, a ujawnione w ostatnim czasie przez TVN okolicznoœci wymagajš stanowczych i szybkich działań" - kończy pełnomocnik Donalda Tuska.