Będzie "zatwierdzające" spotkanie Duda - Kaczyński?

Być może dojdzie jeszcze do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim ws. projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym - poinformował prezydencki minister Andrzej Dera. Jak mówił, byłoby to ostatnie, "zatwierdzające" spotkanie w tej kwestii.

W piątek szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS) spotka się wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą ws. prezydenckich projektów ustaw o KRS i SN. Obaj spotkali się już wcześniej w tej sprawie - we wtorek.

Po czterech spotkaniach prezydenta Andrzej Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, rozmowy o prezydenckich projektach zeszły na "poziom ekspercki". Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła poprawek zaproponowanych przez PiS do prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. Prezydent, który ma zastrzeżenia do części z nich, przekazał wówczas liderowi Prawa i Sprawiedliwości na piśmie swoje uwagi.

Minister Dera pytany w czwartek w RMF, czy nie będzie więcej spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyński, wyraził przekonanie, że "być może" dojdzie jeszcze do jeszcze jednego ostatniego spotkania.

- Być może będzie jeszcze ostateczne spotkanie; ostatnie - może tak to nazwijmy - w tej kwestii - powiedział. - Myślę, że nie można tego wykluczyć, jak szczegóły zostaną w detalach uzgodnione, to będzie to zatwierdzające, ostatnie spotkanie - dodał minister.

Jak mówił Dera, ostatnim spotkaniem prezydenta Dudy z szefem PiS w kwestii sądownictwa było spotkanie w Belwederze. Dopytywany, czy od tego czasu - czyli od 20 października - nie doszło do żadnego dodatkowego spotkania, minister odpowiedział, że "nic mu o tym nie wiadomo". Na uwagę dziennikarza, że nie oznacza to, że spotkanie się nie odbyło, Dera podkreślił, że "nic mu o tym nie wiadomo".