Prokuratura przesłuchała w charakterze pokrzywdzonych polskich piłkarzy m.in. Lewandowskiego

Wrocławska prokuratura przesłuchała, w charakterze pokrzywdzonych, trzech polskich piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego. Śledztwo dotyczy wyłudzenia 500 tys. zł podczas internetowej zbiórki pieniędzy na leczenie dziecka.

Sprawa oszustwa, którego miał się dopuścić Michał S., wyszła na jaw w lipcu. S. zorganizował zbiórkę za pośrednictwem internetowych portali na leczenie rzekomo chorego na nowotwór oczu Antosia. Prokuratura ustaliła, że dziecko, którego dane podano w zbiórce internetowej, w rzeczywistości jest zdrowe, a jego rodzice nie zabiegali o pomoc. Po ujawnieniu oszustwa media podawały, że pieniądze na leczenie chłopca wpłaciło wiele znanych osób, w tym Anna i Robert Lewandowscy.

Jak powiedziała w wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus, w ramach prowadzonego śledztwa, we wtorek w Warszawie, wrocławski prokurator przesłuchał w charakterze pokrzywdzonych trzech polskich piłkarzy – Roberta Lewandowskiego, Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego.

"Przesłuchania odbyły się w hotelu" - sprecyzowała Klaus.

Prokurator powiedziała PAP, że dotychczas, w ramach tego śledztwa, przesłuchano już trzy tysiące osób. "Śledztwo prowadzone jest bardzo intensywnie, chcemy jak najszybciej zakończyć tę sprawę" - powiedziała Klaus. Prokurator poinformowała, że sąd przedłużył tymczasowe aresztowanie S. do 8 stycznia.

S. jest podejrzany o wyłudzenie podczas zbiórki ponad 500 tys. zł. W sprawie poszkodowanych jest ponad 6,5 tys. osób.

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. "Powiedział, że zorganizował internetową akcję zbiórki pieniędzy na leczenie, chorego na nowotwór oka dziecka, po to by zdobyć pieniądze na swoje potrzeby. Chodziło o spłatę zadłużenia i zakup różnego rodzaju sprzętów" – mówiła wcześniej prok. Klaus.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.