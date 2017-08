CBA zwróciło się do TK o wyjaśnienia ws. oświadczenia majątkowego sędziego Biernata

Jak przekonać szefa do awansu?

Sędzia Stanisław Biernat powinien złożyć w 2017 roku dwa oświadczenia majątkowe. Jedno, które każdy sędzia składa co roku w marcu, a drugie - które powinien złożyć w czerwcu, na zakończenie kadencji.

Drugie oświadczenie sędzia Biernat złożył z opóźnieniem. Wysłał je do TK w sierpniu, podczas gdy ponaglenie w tej sprawie wysłano do sędziego 13 lipca. Ostatecznie oświadczenie sędziego dotarło do TK 23 sierpnia. Sam sędzia Biernat tłumaczył opóźnienie przeoczeniem.

CBA wystąpiło do prezes TK Julii Przyłębskiej o udostępnienie kopii obydwu dokumentów, by zbadać je zgodnie z przysługującymi Biuru uprawnieniami.