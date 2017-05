Kielce: Atak nożownika na poczcie. Nie żyje kobieta

Do tragedii doszło w placówce Poczty Polskiej przy ulicy Górnej w Kielcach. Nieznany mężczyzna wszedł do budynku i zaatakował nożem jedną z kobiet.

Na miejscu po chwili pojawili się policjanci, którzy zatrzymali napastnika. Na miejsce zdarzenia udał się również lekarz, który stwierdził zgon 38-latki.

Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. - Łączymy się w bólu z rodziną ofiary. Poczta Polska udzieli pomocy rodzinie zmarłej. To co się stało wstrząsnęło nami. Członek Zarządu Poczty Polskiej jedzie do Kielc, aby spotkać się z rodziną kobiety - przekazał Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej.

Pozostali pracownicy placówki zostali objęci pomocą psychologów. Policja nie ustaliła, jakie były motywy działania napastnika.