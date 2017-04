Łódź: Zarzut usiłowania zabójstwa dla matki pobitego 2-miesięcznego chłopca

Wcześniej w tej sprawie zarzut usiłowania zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem usłyszał 26-letni konkubent kobiety. Obojgu grozi kara dożywotniego więzienia.

O zarzutach poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. "Kobieta nic nie robiła w tej sprawie, wiedziała, że dziecko jest bite i godziła się z tym, a tym samym narażała je nawet na utratę życia" - powiedział rzecznik.

Zakończyło się już przesłuchanie matki chłopca. – Kobieta przyznała się do winy- mówi prok. Kopania. Wyjaśniła też, że jej partner od kilku tygodni znęcał się nad niemowlęciem, bo „dziecko mu przeszkadzało”. – Ja kiedyś je zabiję - miała usłyszeć matka Igora z ust partnera. Z ustaleń śledczych wynika, że urodzony w lutym chłopiec był bity przez konkubenta matki od marca. W święta Wielkanocne, gdy dziecko płakało, mężczyzna uderzył go pięścią w główkę. To samo zrobił w środę. – Przestał, bo zobaczył,że niemowlakowi zaczęła lecieć krew – opowiada prok.Kopania. Dodaje, że na poduszczce chłopca śledczy zabezpieczyli ślady biologiczne, które będą badane. W niedzielę prokuratura skieruje do sądu wniosek o areszt wobec matki Igora i jej konkubenta. Niemowlę cały czas jest w szpitalu. Nie ma zagrożenia jego życia. Podczas badań lekarze odkryli zmiany w mózgu. Na razie nie wiadomo, jakie będą one miały wpływ na dalszy rozwój chłopca.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście. Zawiadomienie złożył w piątek Ośrodek Pediatryczny przy ulicy Spornej w Łodzi po tym, jak do placówki przyjęty został 2–miesięczny chłopiec, przywieziony przez matkę na badania kontrolne. Niepokój lekarza wzbudził krwiak w obrębie oczodołu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono u niemowlęcia także złamania czaszki. Matka dziecka w rozmowie z lekarzem twierdziła, że krwiak powstał prawdopodobnie samoistnie podczas snu.

Jak informował Kopania mężczyzna miał znęcać się nad niemowlęciem, praktycznie od momentu jego przyjazdu ze szpitala do domu. 26-latek przyznał się do zarzutów. Potwierdził fakt stosowania przemocy. Jak twierdzi, matka dziecka nie zajmowała się niemowlęciem w należyty sposób, dlatego też obowiązki w tym zakresie spoczywały na nim. Z jego relacji wynika, że stosowanie przemocy, uderzanie dziecka w głowę traktował, jako sposób na uciszenie go, gdy płakało.

Według rzecznika kobieta prawdopodobnie nie stosowała przemocy, ale wiedziała o zachowaniu partnera i ukrywała ten fakt - m.in. w szpitalu, podając inną przyczynę powstania obrażeń. "Nie ulega wątpliwości, że skala doznanych obrażeń jest duża. Z opinii biegłego wynika, że zarówno ostatni uraz jak i mechanizm powstania poszczególnych obrażeń stwarzały realne zagrożenie dla życia dziecka, uwzględniając jego wiek, zaledwie dwa miesiące i nie najlepszą kondycję (dziecko według mediów było wcześniakiem - PAP)" - zaznaczył Kopania.

Z ustaleń śledczych wynika, że do najbardziej tragicznych wydarzeń doszło w minione święta. Wtedy partner kobiety pobił chłopca. "Zabezpieczyliśmy m.in. poduszkę, na której znajdują się ślady biologiczne, to najprawdopodobniej krew chłopca. Będą przedmiotem wnikliwych badań" - zaznaczył Kopania.

Prokurator przyznał, że na razie nie wiadomo, jak fakt maltretowania i doznane obrażenia wpłyną na dziecko. "Obawiamy się, że konsekwencje mogą być o wiele dalej idące. Zwróciliśmy się do sądu, by podjął jak najszybciej decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem" - dodał.

Po przesłuchaniach śledczy zdecydują, czy wystąpią z wnioskiem lub wnioskami o areszt.