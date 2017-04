Ruszył proces oskarżonych o zakłócenie spotkania z Lechem Wałęsą

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Do incydentu doszło pod koniec września 2016 r., w czasie debaty "Porozmawiajmy o Polsce", zorganizowanej w Białymstoku przez Komitet Obrony Demokracji i "Gazetę Wyborczą".

Spotkanie, na które przyszło kilkaset osób, próbowała wtedy zakłócić grupa młodych ludzi, którzy w pierwszych minutach przemówienia Wałęsy pokazali się w maskach na twarzach (z twarzą Bolka z dobranocki "Bolek i Lolek") i mieli w rękach teczki z napisem "teczka pracy".

Doszło do zamieszania. Dało się słyszeć okrzyki "Precz z komuną", publiczność z sali skandowała natomiast "Lech Wałęsa", a pod adresem zakłócających spotkanie: "wyprowadzić".

Zarzuty zakłócenia porządku publicznego policja postawiła pięciu młodym osobom, większość to studenci (jest też licealista). Wśród obwinionych jest prezes podlaskiego okręgu Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Zabłudowski (wszyscy obwinieni, choć niektórzy nie we wszystkich mediach, zgadzają się na podawanie personaliów i wizerunków).

"To nie my zakłóciliśmy to spotkanie"

Obwinieni nie przyznają się do zarzutów. Twierdzą, że niczego nie krzyczeli, zachowywali się spokojnie, a gdy stanęli w maskach i z teczkami w rękach, byli słownie i fizycznie atakowani przez inne osoby na sali.

"To nie my zakłóciliśmy to spotkanie. Ono zostało zakłócone wskutek reakcji innych osób, naszym celem było zamanifestowanie własnych poglądów na temat przeszłości b. prezydenta Wałęsy oraz wzbudzenie w ten sposób dyskusji" - mówił jeden z nich.

Jego zdaniem, sam fakt takiego happeningu nie spowodował zakłócenia spotkania. Obwinieni mówili też, że to oni byli atakowani (jeden z nich otrzymał ciosy parasolką), szarpani, popychani i wyzywani. Zapewniali, że nie stawiali oporu, w asyście służby porządkowej KOD-u, a potem policji ochraniającej spotkanie, spokojnie wyszli z sali.

"Szli na zwarcie"

Sąd przesłuchał w środę czworo świadków. "Szli na zwarcie, to wiedzieliśmy od razu" - mówił o obwinionych przed sądem szef straży porządkowej KOD. Przypominał, że obwinieni mieli ze sobą specjalnie przygotowane maski i teczki. Pytany przez sąd, "co jest złego w założeniu maski" dodał, że było to "obraźliwe skojarzenie z prezydentem Wałęsą".

Przesłuchiwany jako świadek przypominał też, że przed spotkaniem Młodzież Wszechpolska zorganizowała w mieście konferencję prasową, na której zapowiadała działania zmierzające do pozbawienia Lecha Wałęsy tytułu honorowego obywatela Białegostoku.

Świadek mówił, że formuła spotkania przewidywała zadawanie pytań, ale działacze Młodzieży Wszechpolskiej z tego nie skorzystali.

Sąd ustala m.in., czy pod adresem Lecha Wałęsy były wznoszone okrzyki. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej zapewniają, że tak nie było. Dwoje przesłuchiwanych w środę funkcjonariuszy policji, uczestniczących w zabezpieczeniu wrześniowego spotkania, potwierdziło jednak swoje wcześniejsze zeznania, że słyszeli, iż obwinieni krzyczeli "Bolek".

Sąd odroczył proces do końca maja. Chce wówczas obejrzeć nagrania wideo ze spotkania, zamierza również przesłuchać trzech dodatkowych świadków - osoby, które jako członkowie straży porządkowej KOD były blisko obwinionych wtedy, gdy doszło do incydentu.