Ćwiąkalski: Niepotrzebne słowa Ziobry

Jaki: chcemy by sędziowie służyli obywatelom, a nie uważali się na nadzwyczajną kastę

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla tygodnika "wSieci" tłumaczył, czemu potrzebna jest reforma jego resortu. "Trzeba skończyć z kastą, która uważa się za nadzwyczajną i rządzi bez demokratycznej kontroli, traktując obywateli jako podludzi" - powiedział Ziobro.

Słowa obecnego ministra skomentował w RMF FM Zbigniew Ćwiąkalski. - Nie no, to są zdecydowanie słowa niepotrzebne, bardzo ostre. Absolutnie tego w ten sposób nie traktuję. W każdym zawodzie są ludzie, którzy tam się nie powinni znaleźć, tylko że przypomnę - w ciągu 15 lat było 5 sędziów, których skazano za korupcję, więc to jest raczej promil - powiedział były minister sprawiedliwości.

- Oczywiście teraz nagłaśniane były wypadki kradzieży przez sędziów. Zgadzam się z tym, że takie osoby nie powinny być sędziami, ale przypomnijmy, że sędziów jest 10 tysięcy i która to grupa zawodowa nie ma w swoim gronie osób, którym zdarza się popełnić przestępstwo? - kontynuował.

Ćwiąkalski mówił również o możliwym nałożeniu na Polskę sankcji. Apel w tej sprawie wystosowały organizacje pozarządowe. - Byłoby bardzo źle, gdyby tak się stało w rzeczywistości, ponieważ Polska zawsze była, i tak była traktowana, jako jeden z ważniejszych członków UE. Ja zresztą brałem udział wielokrotnie w posiedzeniach rady ministrów sprawiedliwości UE - myśmy się cieszyli dużym szacunkiem - ocenił.

Więcej: RMF FM