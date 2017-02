Rzecznik dyscyplinarny zbada sprawę rozpatrywania wniosku o areszt "Hossa"

Kolegium SO zwołała na piątek prezes sądu okręgowego po tym, gdy czwartek prokurator generalny-minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział śledztwo ws. przekroczenia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie "Hossa" terminu 24 godz., które ma sąd na ewentualne aresztowanie podejrzanego od chwili przekazania mu sprawy przez prokuraturę.

Ziobro mówił, że rozpatrując wniosek prokuratury o areszt dla tego organizatora grupy oszukującej metodą "na wnuczka", SR mógł "popełnić czyn kryminalny, nie dopełnić obowiązków".

Jak powiedziała rzeczniczka - sędzia Dorota Trautman - w piątek kolegium "po zapoznaniu się z okolicznościami dotyczącymi wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Arkadiusza Ł. (...) przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a zwłaszcza dopuszczenia się przez sędziego referenta naruszenia 248 par. 2 Kodeksu postępowania karnego postanowiło zwrócić się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie o podjęcie czynności wyjaśniających celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego".

Zgodnie z przywołanym przez sędzię Trautman przepisem Kpk "zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. (...) Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania".

Jednocześnie w związku z tym przepisem rzeczniczka wskazała na potrzebę zmian w obowiązujących procedurach; zwracała uwagę, że prokurator, podejmując decyzję, czy wystąpić z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ma 48 godzin; sąd natomiast ma 24 godziny na zapoznanie się z całym zgromadzonym przez prokuraturę materiałem dowodowym.

Jak zaznaczyła, sąd "musi w tym czasie wyznaczyć posiedzenie, przeprowadzić to posiedzenie umożliwiając uczestnictwo w nim podejrzanemu, rozważyć wszystkie argumenty za zasadnością lub niezasadnością wniosku i wydać merytoryczne rozstrzygnięcie".

"Nie chcemy tym samym powiedzieć, że konieczne jest wydłużenie czasu dla sądu czy skrócenie czasu dla prokuratury - sygnalizujemy pewną nierównowagę, bowiem prokuratura dysponuje znacznie wcześniej wiedzą na temat stawianych zarzutów, okolicznościami zdarzenia i ma znacznie więcej czasu na rozważenie swojej decyzji" - dodała Trautman.

Przypomniała, że stosowanie tymczasowego aresztowania wiąże się z pozbawieniem człowieka wolności, a zatem "sąd powinien dysponować odpowiednią ilością czasu na podjęcie merytorycznej decyzji".

"Z naszej strony Sądu Okręgowego w Warszawie i ogólnie środowiska sędziów jesteśmy gotowi do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wszelkich prac związanych ze zmianami legislacyjnymi" - zapewniła sędzia.

Trautman dodała, że sędzia sądu rejonowego, która decydowała w sprawie wniosku o areszt dla "Hossa" będzie "miała możliwość złożenia wyjaśnień już w ramach czynności prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego". To rzecznik zdecyduje, czy w sprawie sędzi wszcząć postępowanie dyscyplinarne, czy też nie.

Ł. jest, według śledczych, pomysłodawcą jednej z najpopularniejszych metod oszustw - "na wnuczka" i liderem jednej z największych i najprężniej działających w Polsce i z terenu Polski grup zajmujących się tym procederem. Jej członkowie mają na swoich kontach wielomilionowe wyłudzenia; średnio, przy jednorazowych oszustwach, były to kwoty sięgające 40-50 tys. euro.

"Hoss" usłyszał zarzuty popełnienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czterech oszustw metodą "na wnuczka" na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł. "Dodatkowo jest on także podejrzany o popełnienie szeregu oszustw popełnionych metodą +na wnuczka+ na szkodę starszych osób zamieszkałych w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, na łączną kwotę stanowiącą równowartość prawie 1,5 mln złotych" - informowała na początku tygodnia Prokuratura Krajowa.

Prokuratura wystąpiła do SR o jego areszt, sąd orzekł 300 tys. poręczenia majątkowego, dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa pięć razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu. SO 16 lutego zbada zażalenie prokuratury na tę decyzję SR.