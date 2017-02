Wypadek Szydło. W Krakowie przesłuchano kierowcę seicento

"Nie możemy odpowiedzieć na pytanie, czy mój klient przyznał się do winy z uwagi na ujawnienie w ten sposób materiału z postępowania przygotowawczego. Niestety nie możemy tego zrobić, chociaż chętnie byśmy to uczynili" - powiedział obrońca podejrzanego mec. Władysław Pociej.

Jak poinformował, jego klient składał wyjaśnienia. Odmówił jednak odpowiedzi na pytania o szczegóły, ponieważ "nie może ich ujawnić". Wyjaśnił jedynie, że "odpowiedź na pytanie, czy jego klient jest winny czy nie, daje dziś asumpt do stwierdzenia, co on powiedział, a tego proszę mi wybaczyć, nie chcę" – powiedział obrońca.

"Rzecz będzie badana nie tylko przez prokuraturę" – stwierdził jedynie obrońca. "Będziemy weryfikować to, co ma prokuratura, i w razie potrzeby my również będziemy mieli możliwość zasięgnięcia pomocy specjalistów" – oświadczył adwokat. Dodał, że nie miał jeszcze możliwości złożenia takich wniosków; nie zna też całości materiału dowodowego i nie wie, kogo przesłuchano, a kogo nie. Zapewnił, że po umożliwieniu mu zapoznania się ze zgromadzonym w śledztwie materiałem złoży stosowne wnioski.

Pytany o linię obrony ujawnił wskazał: "Musimy ustalić charakter kolumny w sensie jej uprzywilejowania lub nie. Wydaje się to jednym z elementów kluczowych. Jest wiele kwestii dodatkowo do wyjaśniania. Może na tym zakończę" – powiedział mec. Pociej.

Jako istotne wskazał zeznania kierowców, którzy zatrzymali się za jego klientem. "Byłyby to zeznania bezpośrednich świadków zdarzenia, którzy nie byli jego uczestnikami. Inaczej się obserwuje zdarzenie patrząc na nie niż w nim uczestnicząc" – powiedział.

"Ubolewam, że zdarzają się opinie w mediach, przez kogo wygłaszane, państwo doskonale wiecie, że pan (podejrzany – PAP) jest winien. Dopóki nie stwierdzi tego w prawomocnym wyroku sąd, nie wolno tego rodzaju opinii serwować" – powiedział mec. Pociej. "Jako obrońca zrobię wszystko w tej sprawie, żeby prawda została ustalona" – dodał. "W zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować dalsze czynności" – zapowiedział.

Zapytany o słowa szefa MSWIA Mariusza Błaszczaka, który stwierdził, że "obrońca wpisuje się w akcję podważania pierwszych ustaleń prokuratora" mec. Pociej odparł: "niech każdy z państwa zada sobie pytanie – a na czym polega działanie obrońcy w postępowaniu karnym. Przecież na niczym innym jak na podważaniu ustaleń, na dodatkowej ich weryfikacji, czy na pewno są to ustalenia prawidłowe. Jeżeli taka była wypowiedź pana ministra, boleję nad tym, że nie rozumie istoty prowadzenia obrony w postępowaniu karnym" – powiedział adwokat.

Obrońca powiedział dziennikarzom, że Sebastian K. nie będzie się wypowiadał, ponieważ "chciałby zaznać spokoju po wszystkich wydarzeniach ostatnich dni". Apelował też, by uszanować prywatność jego klienta.

Podczas przesłuchania we wtorek prokuratura formalnie przedstawiła zarzut Sebastianowi K. w rozbudowanej wersji. Dotyczył on postawionego już wcześniej przez policję nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, zagrożonego karą do 3 lat więzienia.

Z opisu rozbudowanego zarzutu wynikało, że kierowca fiata na dwukierunkowej jedni, wykonując manewr skrętu w lewo, nie zachował szczególnej ostrożności poprzez nienależytą obserwację jezdni z tyłu pojazdu i nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru. Nie sygnalizował także zamierzonego manewru włączeniem lewego kierunkowskazu i nie ustąpił pierwszeństwa pojazdu kierującemu pojazdem uprzywilejowanym, wykonującemu manewr omijania jego samochodu.

Ponadto wbrew przepisom wjeżdżając pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych, doprowadził do zderzenia obu pojazdów, a następnie do uderzenia przez pojazd uprzywilejowany w drzewo. W ten sposób nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym premier i funkcjonariusz BOR odnieśli obrażenia ciała na okres dłuższy niż 7 dni.

Do wypadku doszło w piątek w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, które uderzyło w drzewo. W wypadku ranni zostali też dwaj funkcjonariusze BOR - kierowca i szef ochrony premier.