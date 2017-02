Student z Turcji pobity w Lublinie

25-letni Deniz studiuje na Wydziale Politologii UMCS. W sobotę wybrał się ze znajomymi do klubu House of Sound w Lublinie.

Około godziny 4 rano, jeszcze w klubie, został zaatakowany przez jednego z mężczyzn. Deniz i jego znajomi wyszli z klubu, a za nimi wyszła grupa mężczyzn.

Na pl. Lecha Kaczyńskiego napastnicy zaatakowali Deniza i jego znajomych. Student został przewrócony na ziemię i skopany.

Po 15 minutach na miejscu pojawiła się policja i karetka pogotowia. Ratownicy nie zabrali studenta do szpitala. Taksówką pojechał do akademika. Gdy na miejscu dostał krwotoku, wezwano kolejną karetkę. Tym razem ratownicy zabrali Deniza to szpitala przy ul. Kraśnickiej.

Na miejscu okazało się, że student ma złamane kości twarzy. Dziś ma przejść operację.

Więcej: Gazeta Wyborcza