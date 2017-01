Apel: Kukiz'15 nie stanie w sporze o KRS po stronie Zbigniewa Ziobry

Piotr Apel pytany, po której stronie sporu między sędziami a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o KRS powinna opowiedzieć się partia Kukiz'15 odpowiedział, że "po stronie obywateli". "Na pewno nie staniemy po stronie Zbigniewa Ziobro, bo on po prostu nie proponuje póki co żadnej reformy, tylko i wyłącznie jakiś taki zabieg kadrowy" - zapowiedział Apel.

"Naszym zdaniem to, co zaproponował Zbigniew Ziobro nie jest żadną reformą wbrew temu, co stara się przekazać Prawo i Sprawiedliwość, a jedynie takim rodzajem ustawy kadrowej, służącej tylko i wyłącznie temu, by ręcznie dać jakiś nadzór nad poszczególnymi sądami" - powiedział. Zdaniem Apela zmiany te nie będą miały "żadnego znaczenia dla obywateli", nie przyspieszy to toku prowadzenia rozpraw.

"Po stronie sędziów też trudno stanąć, bo chyba nikt nie ma złudzeń, że to środowisko wymaga pewnego oczyszczenia - mówił poseł. - Trzecia władza, to znaczy władza sądownicza, wymaga jakiejś kontroli obywatelskiej, tak jak jest kontrola obywatelska nad władza wykonawczą, władzą ustawodawczą, to również nad władzą sądowniczą potrzebny jest jakiś nadzór obywatelski, nadzór społeczny i odpowiedzialność przed obywatelami".

Obecnie KRS - konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - liczy 25 członków. Sędziów do Rady wybierają zgromadzenia sędziowskie z apelacji; z urzędu należą do niej I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sądu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi.

Proponowana przez rząd zmiana ma polegać na utworzeniu dwóch nowych organów KRS: Pierwszego i Drugiego Zgromadzenia Rady. W skład pierwszego wejdą: I Prezes SN, MS, prezes NSA, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów, a także "sędziowie piastujący szczególne funkcje w systemie władzy sądowniczej i cieszący się z tego względu wyjątkowym autorytetem". Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli, zgłaszanych przez kluby poselskie i Marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie.