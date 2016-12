Piotr K., "najmłodszy polski milioner" zatrzymany w Austrii

Mężczyzna w mediach określany był jako "najmłodszy polski milioner". Przedstawiał się jako właściciel kliniki medycyny estetycznej. Przekonywał, że zaczął oszczędzać już w wieku 13 lat m.in. tłumaczeniem z angielskiego, sprzątaniem stajni, hodowaniem świerszczy i pracą w Danii w ogrodach.

Jak podano we wtorek, miejsce pobytu Piotra K. ustalili policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji przy ścisłej współpracy z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Zebrane informacje przekazali austriackim policjantom, którzy zatrzymali Piotra K. Od ponad roku był on poszukiwany; wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Piotrowi K. śledczy zarzucają popełnienie oszustwa i przestępstw z Prawa Farmaceutycznego (reklamowanie bez uprawnień produktów leczniczych i przechowywanie oraz wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego bez pozwolenia), a także ustawy o kosmetykach (wprowadzanie do obrotu kosmetyku wbrew zakazom ustawowym). Grozi za to kara do 8 lat więzienia.