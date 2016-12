CBŚP i niemiecka policja rozbiły grupę okradającą bankomaty w Europie

Dwóch mężczyzn poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymali funkcjonariusze zielonogórskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Są to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wysadzaniem bankomatów.

- Do zatrzymań doszło w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Już wiadomo, że grupa ma na swoim koncie co najmniej kilkanaście włamań do bankomatów w Niemczech, Danii, Norwegii oraz Szwajcarii – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).

Zielonogórskie CBŚP od kilku miesięcy pracowało nad sprawą dotyczącą gangu, składającego się z mieszkańców województwa lubuskiego - w wieku 30- 40 lat - którzy w niecodzienny sposób rabowali pieniądze. Członkowie szajki dopuszczali się przestępstw głównie w Niemczech, nieco rzadziej w pozostałych krajach europejskich.

Rozpracowując grupę funkcjonariusze CBŚP nawiązali ścisłą współpracę z policją kryminalną z Berlina oraz Frankfurtu nad Odrą. Wspólne działania niemieckiej i polskiej policji doprowadziły do zatrzymania na terenie Niemiec trzech członków szajki - wpadli na gorącym uczynku, podczas kolejnego skoku.

- Sprawcy przy użyciu mieszanki gazu, doprowadzali do wybuchu bankomatu, po czym zabierali gotówkę i natychmiast się oddalali. Najpierw zatrzymano trzy osoby z ustalonej pięcioosobowej grupy – wyjaśnia Agnieszka Hamelusz.

Wszystkim przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej zyski z włamań do bankomatów. Dodatkowo materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę w Regensburgu w Niemczech pozwolił na wystawienie w stosunku do dwóch pozostałych mężczyzn Europejskiego Nakazu Aresztowania. Obaj poszukiwani ENA zostali następnie ujęci przez policjantów CBŚP w Polsce, na terenie zachodnich województw.

Czekają na ekstradycję, niebawem zostaną przekazani niemieckim organom ścigania.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku włamań do bankomatów tylko na terenie Niemiec sprawcy zrabowali ponad dwa miliony euro – mówi Agnieszka Hamelusz.

W śledztwie ustalana jest pełna suma strat, jakie spowodowali swoją działalnością członkowie szajki.