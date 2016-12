Zawodnik MMA Michał M. zatrzymany przez CBŚP

"Zatrzymania miały miejsce wczoraj, od samego rana, praktycznie przez kilka godzin" – powiedziała PAP Hamelusz. Jak dodała, w akcji brało udział kilkadziesiąt zespołów CBŚP.

Do zatrzymań doszło na terenie trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Obecnie trwają czynności w prokuraturze, nie wyklucza się także wniosków do sądu o aresztowanie zatrzymanych. CBŚP nie precyzuje jednak w stosunku do jakich osób te wnioski zostaną złożone, i nie udziela żadnych bliższych informacji dotyczących sprawy.

Jednym z 21 zatrzymanych osób jest zawodnik Mieszanych Sztuk Walki (MMA) Michał M. z klubu Berserkers Team Szczecin. Michał M. był posiadaczem pasa mistrza wagi średniej federacji KSW.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Rzeczniczka prokuratury, prok. Magdalena Mazur-Prus powiedziała PAP, że obecnie nadal trwają czynności prokuratorskie z zatrzymanymi. Jak dodała, "bliższe okoliczności całej sprawy prokuratura może ujawnić najwcześniej jutro".

Lokalne media podają, że zatrzymania mogą mieć związek z przemytem narkotyków.