Kamiński: protestuję przeciwko upolitycznieniu sprawy Piniora

Józef Pinior nie trafi do aresztu

Kamiński zabrał głos po tym, gdy poseł Stanisław Huskowski (ED) zgłosił wniosek, by jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił informację o zatrzymaniu i wniosku o areszt dla Józefa Piniora, bohatera - jak mówił Huskowski - "polskiej niepodległości, polskiej wolności".

Huskowski mówił, że prokuratura "wobec zatrzymanego, aresztowanego wcześniej Józefa Pioniora, wywleczonego zresztą z domu przez służby podległe panu ministrowi (koordynatorowi służb specjalnych Mariuszowi) Kamińskiemu, złożyła wniosek o areszt w związku z toczącym się postępowaniem".

Poseł mówił, że sąd nie tylko oddalił ten wniosek z powodów formalnych m.in. braku zagrożenia matactwem, ale również z powodu "braku udowodnienia osobistej odpowiedzialności Józefa Piniora w tej sprawie".

"W związku z czym ten wniosek był zdecydowanie na wyrost, miał znaczenie wyłącznie polityczne, a nie merytoryczne. Chciałbym, aby minister Ziobro przedstawił nam wszystkim dlaczego jego służby w ten sposób postąpiły i dobrze, żeby się posiłkował informacją pana ministra Kamińskiego, dlaczego wywleczono Józefa Piniora, bohatera, o szóstej rano z domu" - powiedział Huskowski.

Koordynator służb specjalnych powiedział z trybuny sejmowej, że chce stanowczo zaprotestować przeciwko upolitycznianiu tej sprawy; jak podkreślił, mamy do czynienia z sytuacją korupcyjną.

Kamiński mówił, że Pinior stwierdził, iż obecny rząd zafundował mu życie w państwie policyjnym, życie na podsłuchu i "zaapelował do opozycji, aby na przykładzie tej sprawy organizować protesty". Koordynator służb specjalnych podkreślił, że działania operacyjne CBA w sprawie dot. Piniora zaczęły się wiosną 2015 r. i zakończyły jesienią 2015 r. przed wyborami parlamentarnymi.

Jak mówił Kamiński, rzeczywiście wobec ówczesnego senatora PO stosowano zaawansowane działania operacyjne. Dodał, że wszystkie wnioski związane z kontrolą operacyjną, czyli tzw. podsłuchem, były zrealizowane na wniosek ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika, za zgodą ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. "Przez pół roku te działania trwały i zakończyły się przed wyborami parlamentarnymi" - powiedział Kamiński.

Koordynator specsłużb powiedział, że w jego ocenie i ocenie obecnego szefa CBA, "były to działania zasadne, w pełni uzasadnione, związane z kryminalnym charakterem tej sprawy". "Apeluję do wysokiej izby o nieupolitycznianie tej sprawy" - powiedział Kamiński.

Podkreślił, że jako człowiekowi związanemu z ideą solidarności i b. opozycjoniście jest mu niezwykle przykro, że człowiek tak zasłużony dla Solidarności, dla wolności w Polsce, jak Pinior, "wiele lat po tych wydarzeniach, których był legendą, rzeczywiście, jest podejrzewany, i w opinii CBA i prokuratury dopuścił się czynów korupcyjnych".

"To bardzo przykre dla nas wszystkich, ale mamy tutaj do czynienia z sytuacją o charakterze kryminalnym. Wszelkie jej upolitycznianie jest całkowicie bezzasadne" - powiedział Kamiński. "A jeśli ktoś temu panu zafundował życie na podsłuchu, to rząd Platformy Obywatelskiej. Przez pół roku w tym czasie był podsłuchiwany, wasz senator, wasz kolega i były ku temu powody w mojej ocenie" - powiedział Kamiński.

B. senator Józef Pinior, wraz z 10 innymi osobami, został zatrzymany przez CBA we wtorek. Pinior jest podejrzany o korupcję, usłyszał dwa zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Poznański wydział zamiejscowy PK wystąpił o tymczasowy areszt dla b. senatora, jego asystenta oraz biznesmena Krystiana S. Zdaniem prokuratury, wniosek o areszt uzasadniała obawa matactwa procesowego.

W czwartek wieczorem poznański sąd rejonowy zdecydował, że Pinior oraz dwie inne osoby, wobec których prokuratura wnioskowała o areszt, wyjdą na wolność. Prokuratura Krajowa zapowiedziała zażalenie na tę decyzję.

Po wyjściu z sali sądowej Pinior zapewnił o swojej niewinności. "Jak jestem politykiem przez ostatnie 40 lat, nigdy mi się nie zdarzyło, abym moje interwencje poselskie czy senatorskie wiązał z jakimikolwiek korzyściami majątkowymi" - podkreślił.

Pinior podkreślił, że nie zgadzał się z materiałem przygotowanym przez CBA i prokuraturę. Zarzucane mu czyny nazwał "absurdalnymi" i stwierdził, że przez ostatnie dni czuł się jak w świecie Kafki. Dodał, że sytuacja, w jakiej się znalazł, przypomina mu "sytuację sprzed 35 lat".

"Szósta rano, podsłuchy, życie na podsłuchach. Niestety w tej chwili w takim jesteśmy miejscu w Polsce, musimy zrobić wszystko, żeby w Polsce obronić liberalną demokrację i rządy prawa. To jest w tej chwili najważniejsze i powinno łączyć wszystkie środowiska, wszystkie partie polityczne. Rządy prawa są wartością, która jest wspólna dla lewicy, prawicy, centrum; wszystkich Polaków i Polek" - zaznaczył.