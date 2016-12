Nie przyjmą dymisji prok. Baczyńskiego

Chodzi o konferencję prokuratora w czwartek rano. Miał na niej poinformować o wniosku poznańskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej do sądu o zastosowanie aresztu wobec Piniora, jego asystenta Krzysztofa Wardęgi i jeszcze jednej osoby. Briefing Baczyńskiego miał niespotykany przebieg, bo po tym, jak poinformował o wniosku, przeprosił i oddalił się z miejsca konferencji. Wrócił po kilku minutach, przeprosił za swe zachowanie i w emocjonalnych słowach dodał, że sprawa dotyczy osoby, którą "osobiście uważa za bohatera z przeszłości naszej ojczyzny" - tym uzasadnił swe zachowanie.

W czwartek w nocy sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury i nie nakazał aresztu wobec podejrzanych. Nie zastosował też wobec nich żadnych innych środków. W piątek prokuratura oświadczyła, że złoży zażalenie na to postanowienie. Podczas konferencji na której prok. prezentował argumenty prokuratury powiedział też dziennikarzom, że jego czwartkowe wystąpienie było "skrajnie nieprofesjonalne" i jeszcze raz przeprosił za nie.

"Wypowiedź o moich prywatnych odczuciach była skrajnie nieprofesjonalna i w związku z tym pozwoliłem sobie dziś wysłać pismo do moich zwierzchników, w którym, jak to się mówi kolokwialnie, oddałem się do dyspozycji, wyrażając wątpliwość co do zasadności dalszego pełnienia przeze mnie funkcji naczelnika" - powiedział.