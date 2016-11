Zarzuty łapówki dla byłego senatora

- Józef P. jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku - mówi „Rzeczpospolitej” prok. Piotr Baczyński, naczelnik Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Zarzut współdziałania w popełnieniu tego przestępstwa usłyszał również Jarosław W. – asystent polityka, podający się za dyrektora jego biura senatorskiego.

Jak podała Prokuratura Krajowa były senator RP VIII kadencji Józef P. oraz jego asystent Jarosław W. podejrzani są również o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy złotych za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin, oraz powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Asystent polityka - Jarosław W. usłyszy dodatkowo zarzuty popełnienia kolejnych pięciu przestępstw płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy. - Dokonane zostały one przy podobnym modus operandi – informują śledczy.

We wtorek funkcjonariusze wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego działając na polecenie wydziału ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zatrzymali jedenaście osób, w tym byłego senatora RP VIII kadencji Józefa P. oraz Jarosława W. – asystenta senatora. Dzisiejsze zatrzymania to efekt postępowania prowadzonego już w 2015 roku przez CBA na zlecenie ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. Materiał dowodowy w tej sprawie był gromadzony od kwietnia ubiegłego roku.

W gronie osób zatrzymanych są dwie, które przyjmowały korzyści majątkowe oraz dziewięć osób, które je wręczały lub obiecały wręczyć. Prok. Baczyński zwrócił uwagę, że czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. - Aktualnie realizowane są czynności procesowe z niektórymi z osób podejrzanych - poinformował.

Prok. Baczyński zaznaczył, że sprawę prowadzi prokuratura w Poznaniu ponieważ tak zdecydowała Prokuratura Generalna (już nie istnieje, zastąpiła ją Prokuratura Krajowa – red.), która uznała, że „dla dobra postępowania” będzie korzystne, jeżeli nie będzie go prowadziła jednostka właściwa miejscowo, którą byłaby w tym przypadku prokuratura wrocławska – informował prokurator Baczyński.

Sprawa jest rozwojowa, CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.