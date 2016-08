Tvp.info opublikowało e-maile trzech sędziów TK

Jak podaje Tvp.info, Biernat w korespondencji do grupy sędziów napisał, że jest pożądane, by sprawy dotyczące "nowych, kontrowersyjnych ustaw" były osądzone do połowy grudnia.

Opublikowano trzy e-maile: Rzeplińskiego (jego kadencja skończy się 19 grudnia), Biernata i Zubika. Korespondencja - jak podaje portal - została omyłkowo dołączona do wiadomości wysłanej do wszystkich pracowników TK.

W e-mailu - zaadresowanym do dziewięciorga sędziów wybranych przed 2015 r. - Biernat zwraca uwagę na "pilną potrzebę przygotowania znajdujących się w naszych referatach spraw K z 2016 r. dotyczących nowych, kontrowersyjnych ustaw zaskarżonych przez RPO czy posłów" (sygnaturą K są w Trybunale oznaczone wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie - PAP).

"Jest ze wszech miar pożądane, aby wiele takich spraw zostało osądzonych najpóźniej do połowy grudnia. To wymagałoby przedstawienia projektów na pierwszą naradę najpóźniej do końca września" - napisał Biernat.

Na końcu dodał, że "Andrzej (Rzepliński) powinien jak najszybciej przedstawić projekt wyroku o bestiach". (Chodzi o ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, nazywanej przez media tzw. ustawą o bestiach. Dotyczy ona m.in. postępowania wobec sprawców najcięższych przestępstw, skazanych w czasach PRL na karę śmierci i którym na mocy amnestii w 1989 r. zamieniono na 25 lat więzienia; ustawę zaskarżył w grudniu 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski - PAP).

Na wiadomość wiceprezesa TK odpowiedział sędzia Zubik, który napisał, że pracuje nad sprawą ustawy medialnej, w której jest sprawozdawcą. "A co do naszych spraw, to potrzebujemy pilnie Regulaminu" - dodał Zubik. Tvp.info napisało, że według informatorów portalu chodzi o plan obejścia ustawy o TK za pomocą regulaminu, tak, by wpłynąć na wybór nowego prezesa na miejsce Rzeplińskiego.

Z kolei Rzepliński napisał: "Bestie przebierają swoimi nogami od 7 lipca, panie sędzio przewodniczący. Do końca września będzie również gotowy projekt ws. ustawy ziemskiej".

Rzeczniczka prasowa Biura TK Katarzyna Sokolewicz-Hirszel powiedziała PAP, że na razie Trybunał nie będzie się odnosił do publikacji. Dodała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy korespondencja jest autentyczna.

16 sierpnia weszła w życie nowa ustawa o TK, z 22 lipca. Według TK, jej kilkanaście przepisów jest niekonstytucyjnych (po wyroku z 11 sierpnia) i nie weszło w życie. Rząd zapowiedział, że nie wydrukuje tego wyroku, bo wydano go z naruszeniem prawa.