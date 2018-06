Europa walczy z nadmierną emisją szkodliwej rtęci

Rtęć to jeden z najbardziej toksycznych dla człowieka i środowiska pierwiastków, Polska zaś ze względu na duży udział węgla kamiennego i brunatnego (ok. 80 proc.) w miksie energetycznym jest w czołówce państw emitujących potężne ilości tej substancji do atmosfery.

Zgodnie z raportem European Pollutant Release and Transfer Register sama Elektrownia Bełchatów w 2016 r. wyemitowała aż 2,82 tony tego rakotwórczego pierwiastka, co stanowi globalny problem szczególnie w kontekście jego trwałości i akumulacji.

Problem zmusił UE do przyjęcia rozporządzenia zaostrzającego przepisy o ochronie przed skażeniami rtęciowymi. W konsekwencji po raz pierwszy w Europie ustanowiono prawnie limity emisji rtęci dla dużych obiektów spalania. Na dostosowanie się do nowych przepisów, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques) polskie elektrownie mają czas do sierpnia 2021 roku, jednak olbrzymia zawartość pierwiastka w krajowych złożach węgla brunatnego (do 500 µg/kg) zmusza sektor energetyki do zainwestowania w metody redukcji emisji rtęci.

W odpowiedzi na zaostrzające się przepisy i wynikające z nich zapotrzebowanie rynkowe firma SBB Energy SA we współpracy z Elektrownią Pątnów II wchodzącą w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w 2017 r. przystąpiła do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, SBB Energy SA zaś to lider całego konsorcjum.

Innowacyjny system oczyszczania gazów spalinowych bazuje na konfiguracji łączącej różne technologie redukcji emisji rtęci. Optymalizacja opracowanego systemu pozwoli na dotrzymanie nowych limitów emisyjnych przy zachowaniu ekonomicznej opłacalności. Co więcej układy hybrydowe mogą się okazać w przyszłości jedynym podejściem pozwalającym sektorowi energetycznemu sprostać limitom emisji, bez konieczności wprowadzania znaczących zmian w tradycyjnych systemach oczyszczania gazów spalinowych.

Firma SBB Energy SA posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwiązaniach przeznaczonych dla sektora energetyki, wykonując usługi w zakresie rozruchów, montaży oraz różnego rodzaju prac specjalistycznych.