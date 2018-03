Inwestycja w młode pokolenie

Cały projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej traktujemy przede wszystkim jako inwestycję w najmłodsze pokolenie - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Rz: Postępowanie, które zostało rozpisane przez NASK, oznacza, że budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej rusza na dobre?

Marek Zagórski: Tak. Przechodzimy z fazy planowania do fazy realizacji. Efektem postępowania będzie podłšczenie do OSE szkół z szeœciu województw.

Co to da tym szkołom?

Zupełnie nowe możliwoœci, o stokroć lepsze warunki pracy. Przede wszystkim, co dla nas najważniejsze, zyskajš uczniowie i jakoœć ich edukacji.

Szkoły nie majš takich możliwoœci?

Dziœ zdecydowana większoœć polskich szkół nie ma szybkiego łšcza internetowego. Tylko 10 proc. z nich ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiajš wykorzystywanie go do zajęć. Edukacja w wielu miejscach nadal odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Chcemy to zmienić i dać wszystkim dzieciom równe szanse. Chodzi przede wszystkim o placówki w mniejszych miejscowoœciach, ale nie tylko. Nie da się przecież uczyć o internecie bez internetu. W dzisiejszych c...