Rusza duży przetarg w krajowym sektorze edukacji

Do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce majš być podłšczone do szybkiego i bezpiecznego internetu.

Cyfryzacja pomaga w wyrównywaniu szans, czego dobrym przykładem jest system edukacji – dzięki dostępowi do szybkiego internetu szkoły z małych miejscowoœci mogš korzystać z tych samych Ÿródeł i narzędzi co placówki w dużych miastach. W grudniu 2017 r. weszła w życie ustawa o OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (jej operatorem jest państwowy instytut badawczy NASK). Zakłada, że do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce uzyskajš dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu. Projekt nabiera tempa: NASK właœnie ogłosił przetarg na „Œwiadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczš się jednostki oœwiatowe, a punktem wymiany ruchu z sieciš Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Czas na zmiany

Postępowanie obejmie blisko 92 proc. szkół w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, œwiętokrzyskim oraz podlaskim.

Z zapisów ustawy o OSE wynika, że w 2018 r. podłšczenie...