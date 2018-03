To cywilizacyjna zmiana Anna Zalewska, minister Edukacji Narodowej. Rzeczpospolita, Marian Zubrzycki

Obecnie tylko 10 proc. szkół i placówek oœwiatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiajš wykorzystywanie go do nauki i np. jako wsparcie przy prowadzeniu lekcji - mówi Anna Zalewska, minister Edukacji Narodowej.