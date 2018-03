Szybsza diagnostyka chłoniaków

Dr Kamila Duœ-Szachniewicz chce szybszego diagnozowania chłoniaków.

Projekt o nazwie „Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opracowania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków" realizowany jest w Katedrze Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach V edycji programu Lider organizowanego przez NCBR.

Obejmuje badania nad diagnostykš chłoniaków nieziarniczych, czyli nowotworów układu chłonnego, które sš obecnie ósmš przyczynš zachorowań na nowotwory złoœliwe na œwiecie. Komórkami dotkniętymi sš limfocyty.

Kierownik projektu dr Kamila Duœ-Szachniewicz wraz z zespołem skupia się na ich właœciwoœciach adhezyjnych, czyli tym, jak chętnie oddziałujš z prawidłowymi komórkami macierzystymi oraz białkami œrodowiska zewnętrznego, w którym rozwija się chłoniak. Chodzi o to, aby sprawdzać, czy takie połšczenia majš miejsce oraz jak szybko dochodzi do ich tworzenia na poziomie pojedynczej komórki. To nowatorskie podejœcie do zagadnienia zwišzanego z adhezjš komórkowš.

Zespół korzysta z tzw. szczypiec optycznych, które w praktyce sš mocno skupionš wišzkš lasera i umożliwiajš chwytanie, przemieszczanie i fizyczne oddziaływanie między komórkami, organellami bšdŸ wybranymi molekułami. Samo urzšdzenie zostało skonstruowane oraz udoskonalone przez dr. inż. Sławomira Drobczyńskiego z Politechniki Wrocławskiej.

Manipulacje prowadzone sš w komorze hipoksyjnej umożliwiajšcej badanie adhezji w warunkach tlenowych zbliżonych do tych, które panujš w narzšdach, gdzie rozwija się nowotwór.

– Ten aspekt stanowi ważnš częœć pomiarów – podkreœla badaczka.

Obecnie większoœć badań na liniach komórkowych prowadzona jest w atmosferze tlenowej. Takie warunki dalekie sš od warunków fizjologicznych, np. w węŸle chłonnym czy szpiku kostnym zawartoœć tlenu wynosi ok. 5 proc. w momencie, gdy tlen atmosferyczny ma go 21 proc. Coraz więcej publikacji naukowych stwierdza, że różnica ta wpływa na cały metabolizm komórek hodowanych w warunkach laboratoryjnych.

Zespół prezentuje nowe podejœcie do diagnostyki nowotworów hematologicznych – znacznie skraca czas diagnozy i zmniejsza jej koszty.

Zespól dr Duœ-Szachniewicz jest mocno interdyscyplinarny. W skład wchodzš naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.

W projekcie uczestniczy również Instytut Biochemii Maxa-Plancka w Martinsried. Ważnym partnerem jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, który zapewnia materiał do badań.