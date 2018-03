ProPoint uruchamia wirtualne fabryki

Gliwicka spółka opracowuje usługę wirtualnego rozruchu układów sterowania procesami przemysłowymi. To innowacja na skalę œwiatowš.

– Przedmiotem badań jest opracowanie usługi polegajšcej na tworzeniu wirtualnego œrodowiska (symulatora) linii produkcyjnej w celu przetestowania jej oprogramowania. Mówimy o podstawowej funkcjonalnoœci zwišzanej m.in. z układami sterowania, regulacji i bezpieczeństwa – wyjaœnia Szymon Bysko, kierownik działu symulacji firmy ProPoint sp. z o. o. sp. k.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Stworzenie symulatora linii produkcyjnej umożliwiajšcej jej przetestowanie nie jest łatwym zadaniem. Dodatkowš trudnoœciš w tworzeniu wirtualnego modelu procesu sš fragmenty linii technologicznej pracujšce jako procesy cišgłe. W tym przypadku mówimy o wyzwaniu i innowacyjnoœci, ponieważ usługa pozwala na jednoczesne sprawdzenie wszystkich systemów, tj. robotów, sterownika PLC, systemu wizualizacji oraz systemu nadrzędnego.

Do tej pory ProPoint otrzymywał dokumentację projektowš od inwestora, na podstawie której przygotowywał wstępne oprogramowanie i w oparciu o nie odbywał się rozruch rzeczywistych urzšdzeń.

– Obecnie tworzymy symulator tego obiektu i zanim pracownik ma okazję go zobaczyć, w œrodowisku stworzony już jest model (tzw. wirtualny bliŸniak), na podstawie którego przeprowadzany jest wirtualny rozruch – opisuje Szymon Bysko.

Procedury więc sš identyczne, natomiast oprogramowanie staje się w pełni przetestowane i pozbawione błędów, co znacznie zmniejsza czas całej operacji oraz ryzyko niedopasowania rozwišzania, a co za tym idzie – również koszty.

Rozruchy instalacji dzielš się na dwa zasadnicze elementy: procesy dyskretne oraz procesy cišgłe.

Elementami częœci dyskretnej mogš być w praktyce np. podajniki lub roboty. W trakcie trwania wirtualnego rozruchu można wychwycić błędy konstrukcyjne, np. wynikajšce z ograniczeń fizycznych (zasięg robota), a także błędy w dokumentacji elektrycznej i pneumatycznej (np. dobór niewłaœciwych urzšdzeń).

Dzięki iteracyjnej korekcie pomyłek inwestor jest w stanie poprawić swojš dokumentację odpowiednio wczeœniej i uniknšć kosztów zwišzanych z niewłaœciwym montażem urzšdzeń na hali produkcyjnej lub zamówieniem nieodpowiednich komponentów. Dotychczas takie błędy były wychwytywane dopiero na etapie rozruchu istniejšcej już linii produkcyjnej.

– Tworzšc symulator, wykonujemy model danego urzšdzenia ze wszystkimi jego cechami, takimi jak kinematyka i dynamika. Wszystko to realizujemy w œrodowisku wirtualnej fabryki opartym na dokumentacji i danych zwišzanych z jej projektem – wyjaœnia kierownik.

Bardzo często technologia wymaga, aby pomiędzy procesami dyskretnymi występowały procesy cišgłe, czyli takie, których celem jest stabilizacja istotnej dla procesu wielkoœci fizycznej (np. temperatury, ciœnienia, przepływu). Jako przykład takiego procesu można podać proces wypalania ceramiki w piecu tunelowym.

– W takim procesie mamy zarówno procesy dyskretne zwišzane z transportem materiału, jak i procesy cišgłe polegajšce na utrzymywaniu produktu w piecu zgodnie z zadanš krzywš temperaturowš – podkreœla Tomasz Kłopot, pracownik Instytutu Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Œlšskiej, która jest zaangażowana jako podwykonawca w zakres zwišzany z procesami cišgłymi.

Zespół naukowców dostarczy komponenty, które będš opisywały właœciwoœci fizyczne elementów linii produkcyjnych typu wymiennik ciepła, reaktor itp.

Dotychczas oprogramowanie modyfikowano na zasadzie kopiowania fragmentów kodu z już istniejšcego programu, bez możliwoœci jego przetestowania. Przy obecnej złożonoœci systemów produkcyjnych wprowadzenie nawet najmniejszej modyfikacji ma wpływ na działanie całego systemu.

Wirtualny rozruch pozwala przewidzieć konsekwencje takiej zmiany i przygotować oprogramowanie eliminujšce błędy bšdŸ dostosowujšce system do zmian, tak aby w przypadku uruchamiania realnych systemów nie pojawiały się kłopotliwe problemy wymagajšce czasochłonnych i kosztownych modyfikacji.

Dodatkowš korzyœciš z rozwišzania jest możliwoœć przeszkolenia personelu majšcego obsługiwać linie, zanim te powstanš. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym wzroœcie precyzji terminów. Można również przewidzieć i przetestować cykl produkcyjny pod względem zwiększenia jego efektywnoœci, na co do tej pory rzadko decydowały się firmy z uwagi na ryzyko zwišzane z uszkodzeniem lub nawet zatrzymaniem linii produkcyjnej.

– Technologia opracowana przez zespół jest innowacyjna na skalę œwiatowš, gdyż oferuje rozwišzanie kompleksowe, łšczšce w sobie podejœcie uwzględniajšce procesy dyskretne i cišgłe, oraz „szyte na miarę". Jest ono oparte na indywidualnych wymaganiach podmiotów zamawiajšcych, a schemat modeli nie jest powielany. W przypadku tego przedsięwzięcia jesteœmy stawiani na równi z najlepszymi – dodaje Szymon Bysko.

Projekt jest podzielony na cztery częœci. Obecnie kończy się etap trzeci i rozpoczyna ostatni, zwišzany głównie z wdrożeniem.

Finał planowany jest na koniec wrzeœnia tego roku. Można stwierdzić, że od paŸdziernika rozwišzanie stanie się faktem i usługa wirtualnego rozruchu będzie w pełni gotowa do stosowania.