Firmy muszą korzystać z mediów społecznościowych

Rz: Czy serwisy społecznoœciowe utrzymujš się nadal na fali popularnoœci?

W Polsce ich wyniki sš nadspodziewanie dobre. Ponad 90 proc. osób korzystajšcych z internetu wykorzystuje tego typu media, co na tle globalnym jest wynikiem doœć wysokim. Prym wiedzie oczywiœcie Facebook, ale bardzo popularne sš też inne serwisy społecznoœciowe, takie jak Instagram, Snapchat czy też YouTube. Ten ostatni nie jest często postrzegany jako serwis społecznoœciowy, jednak skoro daje użytkownikowi możliwoœć publikowania własnych treœci i tworzenia grup społecznoœciowych, to powinien być za taki uznany.

Ale jeœli chodzi o wykorzystanie ich przez firmy, to już tak różowo nie jest. Co jest powodem, że – jak podaje Eurostat – tylko co pišta firma korzysta z jakichkolwiek mediów społecznoœciowych?

