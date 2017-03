Pierwszy w Polsce przeszczep krzyżowy nerek między miastami

Operacje wykonali specjaliści z Instytutu Transplantologii oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Narządy pobrane od dawców zostały bezpłatnie przewiezione samolotami rejsowymi LOT przez upoważnione do tego osoby. Gdyby warunki pogodowe nie pozwalały na transport drogą lotniczą, z obu miast wyruszyłyby karetki, które spotkałyby się w połowie drogi i wymieniłyby się nerkami. Chodziło o to, żeby po usunięciu nerek ich transport do czasu wszczepienia nie trwał dłużej niż sześć godzin.

Obie operacje wszczepienia nerek: w Warszawie i Szczecinie, powiodły się. U obu biorców, kobiety i mężczyzny, normalizują się parametry nerkowe. Dawca z Lublina, od którego pobrano nerkę w Warszawie, ma opuścić szpital w piątek, a jego żona, która otrzymała nerkę od kobiety ze Szczecina – najpóźniej w najbliższy poniedziałek.

W Stanach Zjednoczonych przeszczepy krzyżowe wykonuje się jednocześnie u kilkudziesięciu par.

—pap, Nauka w Polsce, k.k.