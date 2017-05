Bierzesz tabletki na ból głowy? Zwiększasz ryzyko zawału

Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca zwiększa się średnio o 20 do 50 procent, zależnie od tego, jaka była dawka i jaki czas zażycia leku.

Do szerokiej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych zaliczają się m.in. popularne leki oparte na kwasie acetylosalicylowym (np. Aspiryna, Polopiryna), ibuprofenie czy naproksenie. W Polsce dostępne są one bez recepty i wykorzystywane do walki z bólem i gorączką.

Są też zdaniem lekarzy nadużywane. W 2015 roku Polacy wydali na takie leki 1,348 mld złotych, co oznacza, że kupili 115 mln opakowań leków.

- Odkryliśmy, że wszystkie powszechne NLPZ zwiększają ryzyko zawału - powiedziała dr Michele Bally, epidemiolog z Uniwersytetu w Montrealu, która prowadziła badania. - Istnieje przekonanie, że spośród wszystkich tego typu leków najmniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe niesie ze sobą naproksen, ale to nie jest prawda - dodała.

Naukowcy twierdzą, że przyjmowanie leków NLPZ przez tydzień, miesiąc lub dłużej, powoduje zwiększenie ryzyka. Zaczyna ono spadać, gdy środki przeciwbólowe przestają być stosowane - miesiąc po skończeniu zażywania leku, wzrost ryzyka spada poniżej 11 procent.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Szacuje się, że każdego roku 735 tys. osób w Stanach Zjednoczonych ma atak serca. W Wielkiej Brytanii rocznie ponad 200 tys. wizyt w szpitalu jest spowodowanych zawałem serca.

Już poprzednie badania wykazały, że leki przeciwbólowe mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zawału serca. W 2015 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wezwała producentów leków do aktualizacji ich ostrzeżeń, aby ostrzegali przed zwiększonym ryzykiem zawału serca i udaru mózgu.

Wcześniejsze badania nie wskazywały jednak tak dokładnie czasu i dawkowania, powodującego zwiększenie ryzyka.