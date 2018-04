Michał Fertak o warszawskiej adwokaturze: słodycz demagogii i gorycz faktów

Adwokatura jest zbudowana na dyskusjach i sporach. Oby konstruktywnych

Ponad rok temu Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie postawiło na profesjonalnš i nowoczeœnie zarzšdzanš Izbę Adwokackš. Uznano, że czas półœrodków się definitywnie skończył. Nowoczesne Biuro, profesjonalna i dobrze opłacana kadra, informatyzacja Izby i niezbędne infrastrukturalne inwestycje to żaden luksus. To niezbędne minimum dla funkcjonowania największej Izby w Polsce. Dzisiaj te decyzje sš wdrażane przy najniższym strukturalnym deficycie od wprowadzenia w Warszawie najniższej składki w Polsce. I pachnšce demagogiš i populizmem hasła wygłaszane przed Zgromadzeniem Izby nie powinny tego zmienić. Dla jej dobra.

Płacimy i wymagamy

Adwokat Andrzej Nogal ma rację, piszšc w swoim felietonie w „Rzeczpospolitej" z 4 kwietnia o wzroœcie wydatków na profesjonalnš administrację. Nareszcie zapadła odważna decyzja. Jakie były jej uzasadnione powody, o których nasz kolega milczy? Po pierwsze, podejmowane wczeœniej próby łatania braków doraŸnymi działaniami okazały się już absolutnie niewystarczajšce. Wybór był prosty: albo samorzšd będzie nadal tonšł z powodu nieadekwatnej obsady personalnej w niezrealizowanych zadaniach administracyjnych (m.in. zaległa korespondencja, zaległe sprawy w kontaktach z Ministerstwem Sprawiedliwoœci), albo zdecyduje się na wzrost niezbędnego zatrudniania profesjonalistów, którzy nadrobiš te braki. Wystarczy wspomnieć koniecznoœć zatrudnienia dwóch administratorów systemów informatycznych, a więc specjalistów z branży o najwyższych zarobkach i presji płacowej. To koszt dla Izby w wysokoœci blisko 240 tys. zł. rocznie. Po drugie, uzasadniona presja pracownicza na wzrost płac w Biurze ORA i decyzje o rezygnacji z pracy z powodów płacowych rozładowywana była wczeœniej przez doraŸne premie. Rynek pracownika, a nie pracodawcy już dalej nie pozwalał jednak na takie rozwišzania. Konieczne było systemowe urealnienie płacy pracowników, przy jednoczesnej rezygnacji z narzędzi doraŸnych w postaci premii i dotychczasowych trzynastek. Płacimy rynkowo i wymagamy, to dewiza nowo zatrudnionej dyrektor Biura ORA.

Zarzšdzanie samorzšdem liczšcym ponad 7 tys. adwokatów to zarzšdzanie dużym przedsiębiorstwem, które musi stawiać na profesjonalny personel opłacany według warszawskich realiów rynku pracy. I wreszcie po trzecie, wzrost kosztów w obszarze rzecznika dyscyplinarnego i Sšdu Dyscyplinarnego to efekt większej liczby spraw dyscyplinarnych. W ostatnich latach skargi od klientów, sšdów czy prokuratur wpływajš na niespotykanš dotychczas skalę.

Adwokat Andrzej Nogal nie ma jednak racji, że ORA zwolniła ostatnio czterech nisko opłacanych pracowników. Z informacji przekazanych przez ORA szanownemu koledze wynika, iż œrednie wynagrodzenie miesięczne brutto jednego z pracowników z deklaracji PIT za 2017 r. wynosiło ponad 30 tys. zł. Aktualnie żaden pracownik w biurze ORA, nawet dyrektor Biura nie uzyskuje takiego wynagrodzenia.

Lepiej znaczy więcej

Co z zarobkami wykładowców, o których transparentnoœć słusznie dba adwokat Andrzej Nogal? Rzeczywiœcie stawka godzinowa dla wykładowcy wynosi w naszej izbie 500 zł netto. Nie odbiega od standardów na edukacyjnym rynku warszawskim. W 2012 r. wzrosła z 300 do 500 zł. Wtedy również pan mecenas prowadził zajęcia dla aplikantów i za swojš pracę według nowej stawki otrzymał z izbowej kasy niemal 50 tys. zł. O wyborze wykładowców danych zajęć lub rezygnacji z ich prowadzenia obecnie, tak jak w przeszłoœci, decydujš ostatecznie aplikanci, którzy w ankietach ewaluacyjnych wyrażajš swój poglšd na jakoœć szkolenia. Wykładowcy zajęć dobrze i bardzo dobrze ocenianych majš ich więcej. To naturalne, wolnorynkowe i sprawiedliwe.

Œrodki z budżetu Izby sš zwišzane z prowadzeniem szkolenia dla aplikantów adwokackich, szkoleniem zawodowym adwokatów bšdŸ wykładów w obszarze sekcji tematycznych. Sš to także diety samorzšdowe (dla członków Prezydium ORA, sędziów Sšdu Dyscyplinarnego, pionu rzecznika dyscyplinarnego). Nie jest zatem prawdš, że adwokaci – beneficjenci œrodków z izbowej kasy – otrzymujš „swoiste dodatki funkcyjne". Takie podejœcie do sprawy jest krzywdzšce dla 290 adwokatów z satysfakcjš codziennie pracujšcych na rzecz warszawskiej adwokatury.

Trzeba rzetelnoœci

Przed nami zwyczajne zgromadzenie Izby. Głęboko wierzę, iż podtrzyma ono kierunek dalszej profesjonalizacji funkcjonowania Izby. Przed nami jeszcze wiele zadań, w tym największe, m.in. finalizacja remontu na ul. Lekarskiej i elektroniczny obieg dokumentów.

Pięknem adwokatury i zawodu adwokata jest niezależnoœć, indywidualizm i samodzielnoœć. Wišże się to z różnicami zdań, często trudnymi dyskusjami o ważnych dla samorzšdu kwestiach. Niezależnie jednak od emocji, jakie temu towarzyszš, wymagamy tak od siebie, jak i od wszystkich członków samorzšdu rzetelnoœci w przedstawianiu faktów. Adwokatura jest zbudowana na konstruktywnych dyskusjach i sporach. Życzmy sobie, aby i tym razem spór o kształt warszawskiej adwokatury miał taki właœnie charakter. Rzeczowy i konstruktywny. ?

Autor jest adwokatem, rzecznikiem prasowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie