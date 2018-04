Marek Domagalski: Prawotwórcze sądy

Marek Domagalski: Prawotwórcze sšdy Adobe Stock

Złudzeniem jest, że sšdy tylko rozstrzygajš spory na podstawie klarownego prawa, a same go nie tworzš. Wypełnianie luk prawnych, usuwanie rozbieżnoœci w orzecznictwie, które do pewnego stopnia jest twórcze – w tych zadaniach ustawodawca sšdów nie zastšpi, zwłaszcza Sšdu Najwyższego. Warto o tym pamiętać w przeddzień istotnych zmian w SN.

Wielu prawników unika przyznania, że sšdy tworzš prawo, a niektórzy, przyznajšc, że tak właœnie jest, nie chcš, by sędziowie tę ich rolę eksponowali. Uważajš, że powinni jš ubierać w zgrabne formułki, że takie a takie rozstrzygnięcie wynika z innych przepisów, z systemu prawnego, jego ogólnych zasad itp. Tak czy inaczej, nie ma wštpliwoœci, że wiele wyroków, zwłaszcza dotyczšcych nowych (precedensowych) kwestii, reguluje jakiœ segment stosunków międzyludzkich, wskazuje np. granice odpowiedzialnoœci majštkowej jednych, a jednoczeœnie prawo do odszkodowania innych. Poniżej dalsza częœć artykułu W ostatni wtorek np. Sšd Najwyższy orzekł, że sšd może przyznać zadoœćuczynienie pieniężne od sprawcy (ubezpieczyciela) za krzywdę najbliższych poszkodowanego, w tym wypadku rodzicom dziewczynki, która na skutek błędu okołoporodowego (z winy lekarza) doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, stała się niezdolna do samodzielnego życia i nie ma z niš kontaktu intelektualnego. Nie jest to prosta kwestia, sš racje za zadoœćuczynieniem dla bliskich (obok oczywiœcie œwiadczeń dla samego poszkodowanego – bo to oczywiste) i sš też przeciwko, a przez lata PRL uznawano, że za tego rodzaju cierpienia tylko sam poszkodowany może żšdać zadoœćuczynienia. Sprawiedliwoœć, ten drogowskaz służšcy tworzeniu i stosowaniu prawa, nie dawała spokoju i sšdy przy okazji różnych takich nieszczęœć szukały sposobu, by im zadoœćuczynić. Nie trzeba bowiem tłumaczyć, że, jak w tej sprawie, nie tylko dziewczynka została skrzywdzona, ale i jej rodzice. Choćby sprawiała im jak najwięcej radoœci, częœci szczęœcia zostali pozbawieni. Być może kiedyœ ustawodawca takie prawo rodziców zapisze w ustawie, ale z czasem pojawiš się inne niesprawiedliwoœci, które życie i sšdy ujawniš. Na tym polega współżycie ustawodawcy z sšdami.

