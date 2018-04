Chcšc uniknšć dwuletniej służby wojskowej, mieszkaniec Korei Płd. przytył aż 30 kg. Sšd rejonowy w Cheongju skazał go za to na pięć lat więzienia w zawieszeniu.

Niskie zarobki i wyczerpujšce szkolenie wstępne połšczone z szykanami i ćwiczeniami gazowymi skłaniajš młodych mężczyzn do uchylania się przed poborem. Co roku do tamtejszych więzień trafia co najmniej 400 osób, które nie godzš się na służbę.

W Korei Południowej obowišzek służby wojskowej dotyczy mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat. Zwolnieni sš nieliczni zdobywcy medali olimpijskich oraz medaliœci Igrzysk Azjatyckich. Š?