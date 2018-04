Marek Domagalski: Dwa pałace i prezes

Dwie, trzy głoœne wpadki legislacyjne ostatniego roku ujawniajšce istotne różnice między stronš rzšdowš a prezydentem dowodzš nie tyle wadliwych procedur, ile braku dobrej woli lub wyobraŸni ich uczestników.

Pomijajšc raczej odosobnione głosy, że spory te mogš generować różne segmenty szeroko ujmowanego pisowskiego obozu, sš one szkodliwe także dla poziomu rzšdzenia w Polsce i wizerunku naszego kraju, jak widać cennego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Już kiedyœ pisałem, że istotnš wartoœciš dla państwa jest to, że prezydent Duda oszczędnie korzysta z weta, choć pewnie dla jego taktyki przedwyborczej na drugš kadencję niektóre byłyby wskazane. Zostawię jednak te makiaweliczne rozważania.Sšdzę, że wkroczenie prezydenta w reformę SN, potem ustawę o IPN było konieczne.

Tłumaczšc z kolei prezydenckie weto do ustawy degradacyjnej, dr Krzysztof Szczucki, prawnik z prezydenckiej Kancelarii, napisał, że w trakcie prac nad niš prezydent zgłaszał koniecznoœć modyfikacji, ale ich nie uwzględniono. Prezydencki prawnik, zaznaczajšc, że to jego osobisty poglšd, rzucił pomysł ustanowienia obowišzkowych odstępów między czytaniami w Sejmie oraz wyposażenia prezydenta w prawo zgłaszania poprawek, by dać mu większy wpływ na treœć uchwalanego prawa.

Sšdzę, że to rady nie na rok 2018 ani najbliższe. Czasem szybko uchwalona ustawa jest potrzebna, a znajšc arsenał poselskich sztuczek, kolejne rygory stwarzać mogš okazję do parlamentarnej obstrukcji. Co się zaœ tyczy prawa prezydenta do poprawek, to wymagałoby to zmiany konstytucji, a na to widoki sš marne. Prezydent ma tymczasem nieformalnš możliwoœć zgłaszania uwag, a nawet poprawek np. poprzez posłów, czy innych uczestników ustawodawczej gry. Byle tylko był dialog i porozumienie między dużym i małym pałacem, i oczywiœcie z prezesem partii rzšdzšcej, bo bez jej głosów żadna ustawa w tym Sejmie nie powstanie. A w następnym gra może być zupełnie inna. Š?