KRS: Czy to tylko spotkanie przy kawie i ciasteczkach?

Na gruncie obowišzujšcych przepisów nie sposób uznać, że pierwsza prezes SN faktycznie pozostaje w jakiejœ zwłoce ze swoim obowišzkiem prawnym, wcišż pozostajš zastrzeżenia do konstytucyjnoœci i legalnoœci wyboru członków „sędziowskich" KRS.

Ostatnio pojawiła się informacja, że sędzia TK w stanie spoczynku Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sšdownictwa, zwołał na 4 kwietnia 2018 r. „spotkanie członków KRS". Rzecz może nie byłaby interesujšca (w końcu członkom KRS wolno się spotykać kiedy i gdzie chcš), gdyby nie miejsce owego spotkania (siedziba KRS) i wpis innej członkini Rady – posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. Sugeruje ona, że może i nie ma prawnej możliwoœci elekcji przewodniczšcego KRS, ale w jej ocenie dopuszczalny jest wybór wiceprzewodniczšcego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Taki wariant zdementował indagowany o to sam inicjator spotkania sędzia Johann. Twierdził, że chodzi tylko o poznanie się członków Rady z nowo wybranymi sędziami. Niepewnoœć jednak pozostała. Nietrudno bowiem zgadnšć, czemu w istniejšcych okolicznoœciach miałoby służyć powołanie wiceprzewodniczšcego KRS. W razie nieobecnoœci przewodniczšcego to właœnie on w jego zastępstwie wykonuje według ustawy niektóre kompetencje przewodniczšcego, m.in. zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem.

Sami siebie trzymajš w klinczu

Nie ulega wštpliwoœci, że politycy PiS sš sfrustrowani obecnš sytuacjš., Na skutek własnego niedopatrzenia w nowelizacji ustawy o KRS nie okreœlili bowiem w sposób szczególny terminu, w którym pierwsza prezes Sšdu Najwyższego ma zwołać posiedzenie Rady. Istnieje tylko ogólna reguła, aby posiedzenia zwoływać nie rzadziej niż raz na dwa miesišce. Cała Rada obraduje przy tym wyłšcznie „na posiedzeniach plenarnych" zwoływanych przez przewodniczšcego KRS. Gdy go nie ma – a taka sytuacja występuje obecnie – powinna je zwołać pierwsza prezes Sšdu Najwyższego, która przewodniczy takiemu posiedzeniu do czasu wyboru przewodniczšcego KRS. Ta jednak dotšd tego nie zrobiła, dlatego obsadzona przez posłów PiS i Kukiz'15 nowa Rada nie działa, a bez zorganizowania posiedzenia nie można wybrać jej przewodniczšcego.

To byłoby przestępstwem

Pamiętać należy, że w œwietle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działajš na podstawie i w granicach prawa. Bezspornie, w ustawie o KRS i w regulaminie Rady nie ma słowa o „spotkaniach członków KRS". Tego rodzaju zebrania nie sposób zatem uznać za posiedzenie formalne, przewidziane przepisami prawa, na którym mogłyby zapaœć jakiekolwiek decyzje, w szczególnoœci zaœ personalne, sprowadzajšce się do wyborów członków władz KRS. Gdyby do takowych doszło, już pomijajšc zastrzeżenia do konstytucyjnoœci i legalnoœci wyboru „sędziowskiej" częœci KRS, byłoby to oczywiste naruszenie prawa, zwišzane z przekroczeniem uprawnień, jakie ustawa daje członkom Rady.

Zważywszy na skład Rady, nietrudno przy tym zauważyć, że właœciwie wszyscy członkowie KRS (poza przedstawicielem prezydenta) to „funkcjonariusze publiczni" w rozumieniu kodeksu karnego (art. 115 k.k.), którzy w skład KRS wchodzš właœnie z tytułu pełnionych przez siebie funkcji. W interesie publicznym nie leży przy tym, by KRS tylko działała, ale aby działała w sposób rzeczywiœcie legalny i niebudzšcy zastrzeżeń prawnych. Podjęcie na takim spotkaniu decyzji o wyborze wiceprzewodniczšcego Rady (czy jakiejkolwiek innej o charakterze formalnym czy personalnym), poza nieważnoœciš podobnego „aktu", jako podjętego ewidentnie poza obowišzujšcš procedurš przez „członków KRS", a nie „Krajowš Radę Sšdownictwa" w rozumieniu ustawy i Konstytucji RP, wykazywać będzie zatem wszystkie cechy przestępstwa przekroczenia uprawnień (art. 231 §1 k.k.), przy braku dla takich zachowań relewantnego prawnie usprawiedliwienia.

Na gruncie obowišzujšcych przepisów nie sposób bowiem uznać, że pierwsza prezes SN faktycznie pozostaje w jakiejœ zwłoce ze swoim obowišzkiem prawnym, wcišż pozostajš zastrzeżenia do konstytucyjnoœci i legalnoœci wyboru członków „sędziowskich" KRS, a gdyby nawet (zupełnie hipotetycznie) do 4 kwietnia 2018 r. któryœ ze „stałych" członków Rady złożył rezygnację z pełnionej funkcji, nie wykluczy to przecież trwale ponownego zebrania się Rady – wobec możliwoœci dokonania tu nowego wyboru na danš funkcję. Na marginesie tylko warto odnotować, że podobna rezygnacja jednoczeœnie spowodowałaby ponowny brak pełnego składu KRS, wyłšczajšcy – do czasu powołania nowego „stałego" członka – możliwoœć legalnego wyboru choćby w częœci władz Rady.

Milczenie jest akceptacjš

Osobnš kwestiš pozostaje oczywiœcie, czy podobny czyn (jeœli rzeczywiœcie jest planowany) byłby aktualnie œcigany przez podległš Zbigniewowi Ziobrze prokuraturę. Większoœć obecnego KRS tworzš wszak osoby powišzane z ministrem sprawiedliwoœci bšdŸ z obozem politycznym, z którego się wywodzi. Pamiętać tu warto o treœci art. 44 Konstytucji RP. Można przy tym oczekiwać, że na podobne bezprawne działania (gdybydo nich ostatecznie doszło) prawidłowo zareagujš tacy „stali" członkowie KRS jak np. pierwsza prezes SN, prezes NSA czy właœnie minister sprawiedliwoœci. W tym wypadku ich milczenie byłoby równoznaczne z akceptacjš takich nielegalnych działań... i przyszłš odpowiedzialnoœciš prawnš. ?

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Łodzi