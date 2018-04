Czy pracę na rzecz fundacji można potraktować jako darowiznę, a jeśli tak, to jak to formalnie rozwiązać?

Przepisy nie zawierajš definicji nieodpłatnego œwiadczenia– może ono być przedmiotem różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, przy czym ważne jest to, aby w wyniku tego œwiadczenia doszło do uzyskania korzyœci majštkowej przez jednš stronę kosztem drugiej strony.

Czy pracę na rzecz fundacji można potraktować jako darowiznę, a jeœli tak, to jak to formalnie rozwišzać?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, należy ustalić treœć umowy darowizny. Jej definicja jest zawarta w art. 888 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jest to umowa, w której darczyńca zobowišzuje się do bezpłatnego œwiadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majštku. Przedmiotem umowy darowizny jest zatem œwiadczenie, w wyniku którego dochodzi do nieodpłatnego przysporzenia w mieniu obdarowanego kosztem majštku darczyńcy.

Działanie lub zaniechanie

Œwiadczenie to może zostać spełnione poprzez przeniesienie przez darczyńcę okreœlonych praw, ustanowienie nowych praw, lub spowodowanie wygaœnięcia okreœlonych praw przysługujšcych darczyńcy względem obdarowanego. Przedmiotem darowizny mogš być także różne przysporzenia, np.: przeniesienie własnoœci rzeczy, zapłata kwoty pieniężnej, zwolnienie z długu. Mogš one być zarówno wynikiem działania, jak i zaniechania darczyńcy - chodzi tu zarówno o przesunięcie majštkowe konkretnych aktywów, jak i inne dyspozycje, których skutkiem jest zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów w majštku obdarowanego.

Definicji brak

Przepisy nie zawierajš definicji nieodpłatnego œwiadczenia– może ono być przedmiotem różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, przy czym ważne jest to, aby w wyniku tego œwiadczenia doszło do uzyskania korzyœci majštkowej przez jednš stronę kosztem drugiej strony. W orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie œwiadczenia nieodpłatnego zwišzane jest z wszelkimi zjawiskami gospodarczymi i zdarzeniami prawnymi, których następstwem jest uzyskanie korzyœci kosztem innego podmiotu (wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 10 kwietnia 2000 r., sygn. akt III SA 2252/99 i wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 22 marca 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2027/98).

Z definicji umowy darowizny wynika jednak, że jej przedmiotem nie może być każde nieodpłatne œwiadczenie, ale takie, które darczyńca spełnia „kosztem swojego majštku". Ponadto nieodpłatne œwiadczenie spełnione kosztem majštku darczyńcy musi mieć wymiernš wartoœć majštkowš (musi być mierzalne w pienišdzu); poprzez spełnienie tego œwiadczenia malejš aktywa darczyńcy, a rosnš aktywa (albo obniżajš się pasywa) obdarowanego.

Użyte w kodeksie cywilnym okreœlenie, że darowiznš jest œwiadczenie (nieodpłatne) upoważnia do wniosku, że przedmiotem tej umowy może być okreœlone działanie darczyńcy, w tym œwiadczenie okreœlonych czynnoœci. Aby jednak można było mówić o umowie darowizny, musi dojœć do uszczuplenia majštku darczyńcy – darowizna musi nastšpić kosztem jego majštku.

W przypadku œwiadczenia usług warunek ten nie jest jednak spełniony, nie dochodzi bowiem do uszczuplenia majštku. Skoro w wykonaniu darowizny musi nastšpić uszczuplenie majštku darczyńcy, z darowiznš nie będziemy mieli do czynienia podczas œwiadczenia usług, bez względu na ich przedmiot, skoro tego rodzaju œwiadczenie nie może nastšpić kosztem tego majštku (wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 85/00). Stanowisko to jest potwierdzane w kolejnych orzeczeniach – takie samo zajšł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 24 paŸdziernika 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 595/12 stwierdzajšc, że uszczuplenie majštku ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do darowizny rzeczy lub prawa majštkowego – ale nie usług. Usługa nie może być zatem przedmiotem darowizny.

Wypowiedział się też Sšd Najwyższy

W stanie faktycznym tożsamym z będšcym przedmiotem pytania zadanego w niniejszej sprawie wypowiedział się także Sšd Najwyższy, który nie uznał za umowę darowizny porozumienia o nieodpłatnej pomocy przy rozbudowie domu (postanowienie Sšdu Najwyższego z 6 marca 2002 r., sygn. akt V CKN 876/00).

Nieodpłatne wykonywanie przez lekarza œwiadczeń medycznych na rzecz podopiecznych nie jest zatem darowiznš.

Od dochodu nie odliczysz

Skoro œwiadczenia te nie mogš zostać uznane za darowiznę, to ich wartoœć nie może także zostać odliczona od dochodu. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), podatnik może odliczyć od swojego dochodu darowiznę dla organizacji pożytku publicznego przekazanš na cele okreœlone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), w wysokoœci dokonanej darowizny (nie więcej jednak niż kwotę stanowišcš 6 proc. dochodu).

Pomimo że lekarz nie może skorzystać z prawa do odliczenia od dochodu wartoœci swoich œwiadczeń na rzecz fundacji, to fundacja jest zobowišzana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Fundacja uzyskała bowiem w postaci tych œwiadczeń przychód – według art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), przychodem jest wartoœć œwiadczeń w naturze, w tym wartoœć œwiadczeń nieodpłatnych lub częœciowo odpłatnych. Wysokoœć tego przychodu okreœla się, zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy, według cen, jakie sš stosowane z tytułu œwiadczenia tych usług. ?

Autorka jest radcš prawnym, współpracuje z Centrum Pro Bono

