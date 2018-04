Na kodeks postępowania cywilnego nie ma co czekać - komentuje Marek Domagalski

Rzšd, czy to pisowski czy inny, który chce naprawić sšdownictwo, musi zreformować sšdy cywilne. Bo one stanowiš trzy czwarte ogółu. To wymaga zmiany procedury cywilnej, która ma pół wieku i choć była dziesištki razy nowelizowana, często incydentalnie, bywa hamulcem dla sšdów i podsšdnych.

Przy okazji ostatniej poważniejszej próby(a niektórzy, zwłaszcza jej autor – Ministerstwo Sprawiedliwoœci – uważajš, że najpoważniejszej od zmian ustrojowych reformy kodeksu postępowania cywilnego), pojawiły się głosy, że potrzeba generalnej koncepcji, wizji i najlepiej nowego kodeksu. Próbowała go przygotować przed kilku laty niedziałajšca obecnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, ale prac, zaplanowanych na kilka lat, nie zdšżyła skończyć. Tymczasem, przynajmniej na razie i przynajmniej statystycznie, liczba spraw w sšdach rosła, sędziowie sš nimi przywaleni, co wpływa zapewne na jakoœć orzecznictwa i czas oczekiwania na wyrok. Zwłaszcza kiedy wyjmiemy z tych wielkich liczb sprawy proste, o małe kwoty, czy też wykroczenia, które w ogóle nie muszš do sšdów trafiać.

Uważam zatem, że każdy rzšd taki problem musi rozwišzywać, co oznacza reformy sšdów i procedur z marszu. Wizja jest potrzebna, ale usprawniać trzeba transzami.

Tym bardziej że w istocie sš one ogromne. Każda dotyczy milionów spraw, np. kwestia pomocy prawnej za państwowe pienišdze czy zwolnienia z kosztów sšdowych dla ubogich – co proponujš ostatnio radcowie. Do takich fundamentalnych reform można zaliczyć skrócenie przedawnień, co powinno wyprowadzić z sšdów tysišce spraw i starych długów, czy reforma opłat komorniczych.

Osobiœcie nie wierzę zbytnio w wielkie kodeksy, historycznie zresztš patrzšc, to były zbiory orzecznictwa sšdowego. Z natury swej raczej porzšdkujš to, co praktyka sšdowa i społeczna wykształciły przez lata w na tyle dojrzałej postaci, że da się to uogólnić i zapisać w ustawie. Odgórnie pisana ustawa, odgórnie forsowane prawnicze koncepcje mogš natomiast nieœć zamęt zamiast porzšdkować życie społeczne i gospodarcze.