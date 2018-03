Poprawmy aplikację - prof. Maciej Gutowski o konieczności zmian w ksztalceniu przyszłych adwokatów

Adwokatura może intelektualnie wyprzedzić epokę miernoœci, wycišgajšc wnioski z błędów œrodowisk prawniczych już „zreformowanych". Mam nadzieję, że jej starczy siły, by poprawić aplikację, zanim politycy jš popsujš do cna - powiedział prof. Maciej Gutowski.

Rz: Jesteœmy po nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej, które dotyczyło aplikacji i aplikantów. Kiedy możemy liczyć na zmiany w kształceniu?

prof. Maciej Gutowski, dziekan poznańskiej Okręgowej Rady Adwokackiej: Już powinny być. Czas nie działa na naszš korzyœć. Choć Prezydium starało się doprowadzić do zmian, dominowało konserwatywne podejœcie.

Był pan zaskoczony?

Nie, adwokatura jest zachowawcza. W sprawie szkolenia œcierajš się dwa poglšdy. Pierwszy prezentujš konserwatyœci, ludzie osobiœcie zainteresowani szkoleniem, a także ci wybierajšcy łatwiejszš drogę. Drugi – ludzie gotowi iœć z duchem czasu, patrzšcy dalekowzrocznie, ale i rozumiejšcy, że tylko jakoœciš kształcenia można walczyć z szaleńczymi pomysłami aplikacji uniwersyteckiej. Drugi poglšd ostatecznie zwycięży.

Zmiany mogš dotknšć interesów finansowych co poniektórych.

Ale nie tych, którzy chcš i potrafiš kształcić. Poza tym lepiej odpuœcić trochę woluntaryzmu w kształceniu, niż wyhodować alternatywne szkolenie poza samorzšdem. To prosty krok do zniszczenia idei, by adwokatem był człowiek niezależny i samodzielny. Zamiast niego byłby rejestrowany przy ministerstwie urzędnik.

A mówimy o wprowadzeniu kosmetycznych zmian czy kompleksowych? Jeœli tych drugich to po co, skoro zdawalnoœć egzaminów zawodowych sięga 80 proc.?

Przecież my uczymy ludzi zawodu, a nie tylko prawniczego pisarstwa. Dlatego tak ważny jest patronat, praktyka uzupełniona przez dobrze ukształtowane zajęcia i zmiany w konstrukcji egzaminu wstępnego i adwokackiego. Dziœ ministerstwo udaje, że weryfikuje wiedzę w toku przyjęć i robi porzšdny egzamin adwokacki.

Nie widać jednak, by kierownicy kształcenia chcieli poważnych zmian. Dšżyć będš raczej do wykastrowania pomysłów pana profesora i prof. Kardasa niż ich popierania.

Protest kierowników neguje mechanizmy weryfikacji kompetencji wykładowców i szkolenia przez NRA, rejestrację zajęć i poszerzenie samorzšdu aplikantów. Ale to nie oni decydujš. NRA musi zważyć, że przeszkodš we właœciwym szkoleniu nie mogš być partykularne interesy, a jeœli projekt zostanie wykastrowany z dobrych propozycji, nie będzie to reforma, lecz pudrowanie.

Nagrywanie zajęć się nie spodobało. A przecież to najprostszy sposób weryfikacji jakoœci wykładów.

Może zakażemy aplikantom korzystania z komputerów? Rejestracja zajęć to standard w wielu państwach. Jak inaczej stworzyć powtarzalny materiał dla aplikantów i jednoczeœnie podnieœć merytoryczny poziom zajęć? Protest przeciw utrwalaniu zajęć to wyraz XIX-wiecznego podejœcia do kształcenia i hipokryzja. Adwokatura przecież sprzedaje wykłady przez internet w obowišzkowych szkoleniach.

Skšd pomysły na zmiany? Czy aplikanci się z nimi identyfikujš? To w końcu oni płacš za naukę.

Chcš kształcenia takiej jakoœci, by nie płacić za kursy dokształcajšce. Nasze pomysły opierajš się na sygnałach od nich, studentów i ludzi bezpoœrednio zajmujšcych się szkoleniem, na naszym doœwiadczeniu dydaktycznym, na rozwišzaniach innych krajów. Korespondujš z proponowanym przez nas wczeœniej modelem zmian w kształceniu uniwersyteckim.

Dyskusja o jakoœci aplikacji organizowanej przez samorzšdy rozpoczęła się wraz z dyskusjš o aplikacji akademickiej. Nie obawia się pan, że zegar tyka?

Bardzo. Adwokatura przegapiła swš szansę w latach 2003–2005, kontestujšc tylko propozycje zmian w przyjęciach na aplikacje i egzaminu adwokackiego, bez kontrpropozycji. Powstała koniecznoœć szkolenia olbrzymiej liczby niezweryfikowanych ludzi, bez całoœciowej oceny na egzaminie adwokackim, a model szkolenia zmieniono nieznacznie. Dziœ adwokatura może intelektualnie wyprzedzić epokę miernoœci, wycišgajšc wnioski z błędów œrodowisk prawniczych już „zreformowanych". Mam nadzieję, że jej starczy siły, by poprawić aplikację, zanim politycy jš popsujš do cna.

—rozmawiała Anna Krzyżanowska