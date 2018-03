Stop pieniactwu sądowemu - Marek Derlatka o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Propozycja nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ma szanse przywrócić normalnoœć w polskich sšdach, które z trudem radzš sobie z rozpatrywaniem 15 czy 16 mln spraw rocznie.

Zaniechanie nadania biegu sprawie, gdy pozew nie będzie zawierał żšdania bšdŸ okaże się oczywiœcie bezzasadny, może wreszcie zniechęci pieniaczy, którzy zasypujš sšdy wydumanymi i nieprawdopodobnymi roszczeniami.

Przykładem może być sprawa, w której pewien recydywista domagał się od Skarbu Państwa 40 tys. zł odszkodowania za rzekome błędy w przekazaniu do schroniska i odbiorze psa będšcego jego własnoœciš. Sprawa, która w ogóle nie powinna trafić na wokandę, trwała prawie dwa lata, przechodzšc przez dwie instancje, absorbujšc uwagę czterech sędziów (jednego w pierwszej instancji i trzech w drugiej), generujšc m.in. koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4428 zł, które obcišżyły Skarb Państwa. Identyczne koszty Skarb Państwa poniósł w sprawie o odszkodowanie za rozwišzanie umowy zlecenia z powodu kłótliwoœci i nadużycia alkoholu przez powoda.

Prawie każdy adwokat czy radca prawny mógłby podać podobne przykłady ze swojej praktyki, kiedy bezzasadnoœć i pozornoœć roszczenia rzuca się w oczy już w pierwszej lekturze pozwu. Dzisiaj jednak sšd musi ten pozew przyjšć, często wyznaczyć pełnomocnika z urzędu i prowadzić bezsensownš sprawę. Oczywiœcie obrońcy praw człowieka podniosš, że każdy ma prawo do sšdu, zagwarantowane w art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Prawo to będzie jednak realizowane także wtedy, gdy sšd pierwszej instancji odrzuci pozew jako oczywiœcie bezzasadny, a sšd drugiej instancji rozpozna zażalenie na to orzeczenie. Uniknie się jednak długich rozpraw, słuchania œwiadków, powoływania biegłych, a przede wszystkim wyznaczania pełnomocnika z urzędu, co zawsze wišże się z kosztami, bez względu na to, jak niedorzeczne byłoby zgłoszone roszczenie.

Czy adwokat piszšcy te słowa chce się pozbawić łatwego zarobku? Otóż adwokat ten, płacšc podatki, również ponosi koszty nadużywania prawa do sšdu przez licznych pieniaczy, gdyż Skarb Państwa to wszyscy podatnicy. Jeżeli ja mogę wskazać co najmniej kilka spraw, w których pozew od razu kwalifikował się do oddalenia, to ile zdarza się w skali całego kraju? Pienišdze, które przeznacza się na wynagrodzenie dla pełnomocników z urzędu prowadzšcych sprawy pieniaczy sšdowych, mogłyby pomóc ratować życie i zdrowie chorych niemieszczšcych się w limitach Narodowego Funduszu Zdrowia. Inna korzyœć wynikajšca z wprowadzenia proponowanych zmian procedury cywilnej to szybsze rozpoznawanie rzeczywistych sporów sšdowych, bo przecież 13 mln spraw cywilnych to nie tylko wydumane, sztuczne pozwy. Sędziowie, dokonujšc czegoœ w rodzaju przedsšdu, jak dzieje się w Sšdzie Najwyższym w sprawie skarg kasacyjnych, mogliby skupić się na prawdziwych problemach, pozostawiajšc bez biegu te stworzone przez powodów.

Autor jest doktorem nauk prawnych, starszym wykładowcš Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zamiejscowego Wydziału w Sulechowie, adwokatem.