Phishing kontrolowany - ataki internetowe nie muszą naruszać prawa

Jednym ze sposobów ataku internetowego jest phishing. Polega na podszyciu się pod kogoœ, by uzyskać informacje od ofiary. Zazwyczaj polega na wysłaniu maila łudzšco podobnego do oryginalnego, który otrzymujemy np. z banku, serwisu społecznoœciowego, sklepu internetowego, firmy kurierskiej. W przesyłce takiej zwykle jest albo proœba o podanie danych osobowych, albo identyfikacyjnych w serwisie internetowym, albo odnoœnika do strony udajšcej serwis danego podmiotu, na której wprowadza się dane identyfikacyjne, następnie przesyłane do sprawcy ataku. To zachowanie przestępne okreœla art. 190a § 2 kodeksu karnego.

Phishing kontrolowany jest też elementem testów bezpiecznego zachowania w sieci. Stosuje się go np. w wewnętrznej sieci przedsiębiorcy, by edukować pracowników, uœwiadomić im zagrożenia internetowe i wyczulić na nie, a także by przetestować ich zdolnoœć prawidłowego reagowania na niebezpieczeństwa płynšce z sieci. Celem tego podszywania się nie jest więc uzyskanie informacji. Nie ma też niebezpieczeństwa, że osoba niepowołana – spoza grupy docelowej, dla której trening jest przygotowany – będzie miała do niego dostęp.

Serwis internetowy, ewentualnie konkretna strona internetowa jest często przedmiotem prawa autorskiego, czyli utworem lub jego częœciš. Podobnie może być z wiadomoœciš przesyłanš pocztš elektronicznš. Zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno przytaczać utwory lub ich urywki w innym utworze, jeżeli jest to uzasadnione celami cytatu. Niewštpliwie utworem jest też system informatyczny do prowadzenia treningu bezpiecznego zachowania w sieci, który zawiera symulację phishingu. Test taki wykorzystuje zazwyczaj jedynie szatę graficznš jednej ze stron serwisu, która stanowi niewielki procent systemu testujšcego. Celem jest dokładne zapoznanie się z technikami hakerów, aby zrozumieć, jak działajš i gdzie może czyhać niebezpieczeństwo. Cytowanie grafiki w całoœci jest uzasadnione, bo to element, z którym bezpoœrednio styka się odwiedzajšcy stronę WWW. Celem tego dozwolonego zapożyczenia jest nauczanie, jak prawidłowo zachować się w sieci i wyjaœnienie, jak działajš przestępcy komputerowi. Istnieje więc zwišzek między wykorzystanš treœciš a głównym dziełem – systemem informatycznym, bez czego cel przedsięwzięcia treningowego nie mógłby być osišgnięty.

Po wpisaniu danych identyfikacyjnych na symulowanej stronie i ich zatwierdzeniu powinna się pojawić informacja, że szata graficzna strony WWW została wykorzystana w celach treningowych, a prawa do tego utworu lub jego częœci ma okreœlony podmiot. Zasadne jest też wskazanie Ÿródła cytatu, np. adresu oryginalnej strony.

Gdy firma znajduje się w treœci utworu, przedsiębiorca mógłby zarzucić naruszenie prawa do niej, wynikajšce z kodeksu cywilnego. Działanie to nie wydaje się jednak bezprawne, wynika z przepisów o cytowaniu utworu, w którym może zawierać się firma. Podobnie jest z czynem nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Symulacja phishingu nie narusza interesu przedsiębiorcy, np. właœciciela strony WWW. To dlatego, że użytkownik poddany symulowanemu atakowi dowie się o tym działaniu, a więc nie wystšpiš żadne przesłanki, które mogłyby uzasadniać nieuczciwe postępowanie w stosunku do firmy.

Phishing kontrolowany jest zgodny również z art. 13 ust. 2 ustawy. Wprawdzie naœladowanie cech funkcjonalnych strony WWW – jej szaty graficznej, mogłoby wprowadzić w błšd użytkownika, jednak system treningowy, po wpisaniu i zatwierdzeniu danych przez użytkownika, poinformuje go o teœcie. Podobnie jest z innymi formami ataku, np. przy bezpoœrednim wykorzystaniu wiadomoœci e-mail. Wyklucza to niekorzystny skutek dla podmiotu i użytkownika. Działania takie przynoszš wręcz korzyœć obu. Z serwisu naœladowanego będš korzystali œwiadomi użytkownicy, którzy wiedzš, jak chronić swoje dane.

Jeżeli w cytowanej szacie graficznej będzie znajdował się znak towarowy, symulacja phishingu nie naruszy również ustawy–Prawo własnoœci przemysłowej. Użycie znaku jest konieczne do wskazania przeznaczenia serwisu treningowego jako narzędzia do nauki i rozpoznawania zagrożeń, np. fałszywych stron WWW.

