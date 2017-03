Belgia: zakaz używania plastikowych toreb

Minister środowiska Flandrii - północnej, niderlandzkojęzycznej części kraju chce zakazać używania plastikowych toreb we wszystkich sklepach, a nie tylko supermarketach. Podobne przepisy obowiązują na południu, we francuskojęzycznej Walonii, a już niedługo mają wejść w życie w regionie stołecznym, w Brukseli. Zakaz korzystania z reklamówek nie będzie dotyczył jednorazowych woreczków do pakowania warzyw i owoców.

Coraz więcej unijnych państw decyduje się na ograniczenie użycia reklamówek. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w całej Unii rocznie zużywa się około stu miliardów plastikowych torebek rocznie. To prawie 200 reklamówek na osobę.