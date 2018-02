Sprawa zamachowca Akiłowa pokazuje niemoc policji

We wtorek ruszył proces przeciwko oskarżonemu o zamach terrorystyczny w Sztokholmie Rachmatowi Akiłowowi. W wyniku ataku przeprowadzonegu w kwietniu 2017 r. zginęło pięć osób.

Według aktu oskarżenia Uzbek Rachmat Akiłow planował przeprowadzenie swojego czynu od stycznia2017 r. W wielu rozmowach z różnymi osobami oferował swojš gotowoœć do zbrodni terrorystycznej na rzecz Państwa Islamskiego. W spotach nagranych dzień przed atakiem Akiłow złożył przysięgę ekstremistycznemu ugrupowaniu. Z aktu oskarżenia wynika też, że miał poszukiwać w sieci odpowiednich „celów ataku lub ich przeprowadzenia". Stanowiły je m.in. kluby gejowskie, spółka Vaxholm (szwedzki armator odpowiadajšcy za komunikację morskš w archipelagu sztokholmskim i porcie) oraz statek parowy Mariefred. Akiłow miał też rozpoznawać teren, robišc zdjęcia ulic stolicy, m.in. Drottninggatan, na której 7 kwietnia miał wjechać ukradzionš ciężarówkš, by uderzyć niš w parter domu towarowego Ahléns. W następstwie zamachu zginęło pięć osób, a rany odniosło 15. Wobec 119 innych osób widniejšcych w akcie oskarżenia „istniało lub było wykluczone niebezpieczeństwo jedynie na skutek tymczasowych okolicznoœci", gdyby mu się udało zrealizować swój morderczy zamysł zgodnie z planem. Według prokuratora, wybór ulicy handlowej Drottninggatan za cel był planowany, natomiast ciężarówki rozwożšcej piwo „przypadkowy". Zderzenie z domem towarowym wywołało pożar spowodowany eksplozjš w kabinie kierowcy. Akiłow do zdetonowania użył m.in. pięciu zbiorników z gazem butanowym, acetonu i œrubki. Kilka godzin przed atakiem nagrał na telefonie komórkowym fllm z przesłaniem „pora na zabijanie". Przed atakiem też rozmawiał z poszukiwanym przez Interpol pochodzšcym z Kaukazu 30-letnim mężczyznš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wiadomo też, że wybrał na dzień ataku terrorystycznego pištek, ponieważ wtedy porusza się po centrum miasta najwięcej osób i można zebrać maksimum ofiar. Z aktu oskarżenia wynika, że zamach miał wywołać strach u mieszkańców kraju i zmusić szwedzki rzšd oraz parlament do wycofania się z działań szkoleniowych przeprowadzanych w ramach globalnej koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu w Iraku.

Według adwokata Akiłowa Uzbek spodziewał się, że sam zginie lub też zostanie zastrzelony w czasie ataku.

W zwišzku z procesem zwrócono uwagę na niemoc policji wobec odkrywania postów o dżihadzie w sieci. 97 proc. komunikacji jest szyfrowane, a policja i służba bezpieczeństwa nie posiada instrumentów pozwalajšcych na odczytanie jej.

– Wiemy, że tracimy codziennie ważne informacje – mówi Anders Ahlqvist z Narodowego Operatywnego Działu Przestępstw IT.

Podejrzany o terroryzm Uzbek przed dokonaniem ataku za poœrednictwem zakodowanych aplikacji Whatsapp, Telegram, Facebook i Zello porozumiewał się z islamistami. Pisał o „masakrowaniu niewiernych", konstruowaniu bomby, a także o złożeniu przysięgi Państwu Islamskiemu. Aplikacje od dawna sprawiajš duże problemy w zwalczaniu przestępczoœci i według policji bezpieczeństwa, treœci zaszyfrowanych rozmów sš w zasadzie dla niej niedostępne. Jeżeli chodzi o możliwoœci podsłuchiwania, to musi zaistnieć podejrzenie o popełnieniu poważnego przestępstwa poparte decyzjš sšdu, by można było wprowadzić odpowiednie œrodki działania. Podsłuchiwanie powinno też być możliwe do przeprowadzenia, ale zakodowana komunikacja na razie prawie to wyklucza.

Policja mogłaby ominšć problem i szpiegować bezpoœrednio w komputerach i telefonach komórkowych podejrzanych przestępców, stosujšc tzw. tajne odczytywanie danych z komputera. Nad projektem w tej sprawie pracuje właœnie rzšd. Tajne odczytywanie danych jest jednak niezwykle skomplikowane zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Poza tym drogie. Policja Bezpieczeństwa przyznała, że już w 2016 r. uzyskała o Akiłowie informację i wszczęła dochodzenie. Postępowanie przygotowawcze jednak zamknięto, ponieważ policji nie udało się znaleŸć podstaw do jego kontynuowania. W styczniu 2017 r. Uzbek rozmawiał o przeprowadzeniu „ operacji męczennika" i złożeniu przysięgi wiernoœci Państwu Islamskiemu, podczas gdy Policja Bezpieczeństwa nadal prowadziła dochodzenie w jego sprawie.

Na przesłuchaniu Akiłow wyznał, że nie nosił się z zamiarem zdemolowania ciężarówkš parteru domu towarowego Ahléns, tylko znajdujšcego się w pobliżu wejœcia do metra. Dlatego rodzi się pytanie, kiedy dokładnie zaplanował atak na Drottninggatan. Uzbek dał do zrozumienia, że już 16 stycznia 2017 r. Czyli wtedy, kiedy jeszcze trwało dochodzenie w jego sprawie.

Proces przeciw Akiłowowi potrwa do 9 maja.

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rzeczpospolitej" w Szwecji