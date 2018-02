Mikołaj Małecki: skuteczny bat na neonazistów

Jest różnica między działaniem publicznym i miejscem publicznym.

Publiczne propagowanie totalitarnego ustroju państwa opisane w art. 256 § 1 k.k. to adekwatna kwalifikacja prawna „œwiętowania urodzin" Adolfa Hitlera w lesie pod Wodzisławiem Œlšskim. Pozbawione podstaw sš więc wštpliwoœci karnistów dotyczšce oceny prawnej opisanego zdarzenia, wyrażone na łamach „Rzeczpospolitej" („Bat na neonazistów może być nieskuteczny" 28 stycznia 2018 r.,)

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nieporozumieniem jest przeciwstawianie sobie okreœleń „publiczny" i „prywatny". Sam kodeks karny nie traktuje tych pojęć przeciwstawnie, o czym œwiadczy treœć art. 213 § 1 i 2 k.k., w których jest mowa o publicznym i niepublicznym (a nie prywatnym) zniesławieniu. Podstawowš cechš działania publicznego jest obecnoœć œwiadków, tzn. wykonanie czynu przed publicznoœciš. Z działaniem publicznym możemy mieć więc do czynienia zarówno w miejscu prywatnym, jak i na wydarzeniu zamkniętym dla szerszej publicznoœci. Nie ma więc racji adw. R. Baszak, którego zdaniem nie działa „publicznie" ten, kto występuje przed indywidualnie zaproszonymi goœćmi. Konsekwencjš tego poglšdu byłoby przyzwolenie na funkcjonowanie w państwie groŸnego antypaństwa – enklaw swobodnego propagowania zakazanych idei, które mogš zagrozić ludzkoœci.

Istotnym nadużyciem jest powoływanie się na postanowienie Sšdu Najwyższego z 5 marca 2015 r. (sygn. III KK 274/14), w sprawie podarcia Biblii przez Nergala (art. 196 k.k.). Podstawš uwolnienia artysty od odpowiedzialnoœci za obrazę uczuć religijnych nie było uznanie koncertu muzycznego za wydarzenie prywatne czy niepubliczne. Występ Nergala obraził bowiem uczucia religijne internautów, którzy zapoznali się z filmem z koncertu, a nie uczucia fanów, którzy brali udział w koncercie. Publiczne znieważenie przedmiotu kultu podczas występu stało się publiczne po raz drugi oraz w inny sposób, gdy nagranie trafiło do sieci, a na to artysta nie miał wpływu.

Błędem jest mylenie „publicznego" charakteru czynu ze zrobieniem czegoœ „w miejscu publicznym". Pojęcia te odróżnia kodeks wykroczeń (np. art. 52a, 140, 141). Stary Rynek w Krakowie jest miejscem publicznym niezależnie od tego, czy sš na nim jacyœ ludzie (kluczowa jest cecha danego miejsca), a słowa wypowiedziane na prywatnej posesji w obecnoœci 50 gapiów majš charakter publiczny (istotna jest obecnoœć innych osób). Dlatego działanie „w miejscu niejako z natury publicznym, np. na ulicy", zostaje podjęte w „miejscu publicznym", jednak nie przesšdza to, jak uznaje R. Baszak, że jest popełnione publicznie. Równie nieœcisłe jest pod tym względem stwierdzenie sędziego D. Czajkowskiego: „Współczuję sędziom, którzy będš rozstrzygać, czy uznać las za miejsce publiczne, albo uczestników imprezy uniewinnić". Dla odpowiedzialnoœci za propagowanie totalitaryzmu nie ma żadnego znaczenia, czy las był miejscem publicznym, ponieważ nie ma takiego znamienia w art. 256 § 1 k.k. Istotne jest to, by sprawca działał publicznie.

Należy podkreœlić, że interpretacja znamienia „publicznie" jest zupełnie niezależna od oceny, czy dane zachowanie sprawcy godzi w okreœlone dobro chronione prawem. Konsekwentne oddzielenie od siebie tych kwestii ułatwia ocenę konkretnych stanów faktycznych. Jeżeli przedmiotem ochrony jest dobro osobiste, np. uczucia religijne człowieka, uczestnik koncertu poinformowany o specyfice danego gatunku twórczoœci œwiadomie naraża się na niedogodnoœci wynikajšce z publicznego zachowania artysty, a więc zrzeka się ochrony własnego dobra prawnego, co wywołuje skutki prawne (chcšcemu nie dzieje się krzywda). Artykuł 256 § 1 k.k. chroni jednak dobra ogólnospołeczne, w tym bezpieczeństwo ustroju państwa demokratycznego czy szerzej rozumiany porzšdek publiczny. Dobrowolna celebracja urodzin twórcy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i wznoszenie w jej trakcie nazistowskich okrzyków nie dezaktualizuje ochrony dóbr prawnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wręcz przeciwnie, te niegodziwe gesty i słowa obcišżajš winš zwolenników zbrodniczych idei i uzasadniajš pocišgnięcie ich do odpowiedzialnoœci za przestępstwo.

Autor jest doktorem nauk prawnych, wykładowcš w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem bloga „Dogmaty Karnisty"