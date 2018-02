Adam Kosiba: Co dalej z korporacyjnym sądownictwem dyscyplinarnym

Uchwalona przez Sejm ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sšdzie Najwyższym (DzU z 2018 r., poz. 5), która wejdzie w życie 2 kwietnia 2018 r., niewiele powiedziała o losach postępowań dyscyplinarnych w korporacjach prawniczych dotyczšcych m.in. notariuszy, adwokatów, radców prawnych.

W art. 27 § 1 pkt 1b ustawodawca stanowi, że do właœciwoœci Izby Dyscyplinarnej Sšdu Najwyższego należš sprawy dyscyplinarne rozpatrywane przez SN na podstawie wymienionych ustaw korporacyjnych, m.in. ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (DzU z 2017r., poz. 2291). W przypadku postępowań dyscyplinarnych dotyczšcych notariuszy – w obecnym stanie prawnym – odnosi się to do kasacji, które mogš być składane do SN od orzeczeń Wyższego Sšdu Dyscyplinarnego, o czym stanowi art. 63 a prawa o notariacie. Za tak rozumianym rozwišzaniem przemawia też art. 27 § 4 pkt 2 powołanej ustawy mówišcy, że Wydział Drugi Izby Dyscyplinarnej rozpatruje kasacje od orzeczeń dyscyplinarnych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pozornie zatem w postępowaniu dyscyplinarnym notariuszy nic się nie zmienia w dotychczasowym stanie prawnym, tym bardziej że w nowej ustawie o Sšdzie Najwyższym w przepisach przejœciowych nie dokonano żadnych zmian w prawie o notariacie.

Wybierać czy nie

Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej, to nie można mieć złudzeń, że nastšpiš zmiany w korporacyjnym sšdownictwie dyscyplinarnym. Artykuł 122 ustawy o Sšdzie Najwyższym mówi bowiem, że do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustaw korporacyjnych, m.in. prawa o notariacie, stosuje się przepisy dotychczasowe do zakończenia postępowania wyjaœniajšcego lub postępowania w instancji, w której się toczy.

Pytanie, jak zasadnicze będš to zmiany, czy korporacyjne sšdownictwo dyscyplinarne odejdzie w przeszłoœć, czy sšdownictwo korporacyjne ostanie się tylko w pierwszej instancji, czy zlikwidowane zostanš wyższe sšdy dyscyplinarne, czy członkowie danej korporacji prawniczej np. notariusze będš uczestniczyli w wydawanych orzeczeniach dyscyplinarnych, kiedy i w jakim zakresie. Pytań jest bardzo wiele, na które na razie nie ma odpowiedzi. A czas nagli.

Za kilka tygodni we wszystkich izbach notarialnych w Polsce odbędš się wybory do władz samorzšdowych nowej kadencji. I konia z rzędem temu, kto odpowie prawidłowo na pytanie, czy zgromadzenia notariuszy majš wybierać sędziów sšdów dyscyplinarnych do orzekania w pierwszej instancji jak i członka do Wyższego Sšdu Dyscyplinarnego. Lada moment może się bowiem okazać, że wybory te były zbędne lub należy zwoływać nowe zgromadzenia notariuszy, by dostosować iloœć osób i rodzaj funkcji do zmienionych uregulowań ustawowych. Taka niepewnoœć i brak jasnoœci w tak ważnych zagadnieniach na pewno nie jest potrzebna i nie służy przejrzystej legislacji. Istnienie w rękach danej korporacji prawniczej sšdownictwa dyscyplinarnego jest gwarancjš jej prawidłowego funkcjonowania i stanowi wyraz zachowania samorzšdu zawodowego gwarantowanego przez konstytucję.

Bez kolesiostwa

W swej trzydziestooœmioletniej pracy notariusza przez wiele kadencji zwišzany byłem z sšdownictwem dyscyplinarnym. Pełniłem funkcje przewodniczšcego i wiceprzewodniczšcego sšdu pierwszej instancji i przez trzy kadencje wiceprzewodniczšcego Wyższego Sšdu Dyscyplinarnego. Z całš mocš pragnę podkreœlić, że zawsze wydawane orzeczenia były rzetelne, wyważone, a orzekajšcy sędziowie wykazywali pełen obiektywizm i profesjonalizm.

Wbrew obiegowym opiniom wmawianym często niezorientowanej opinii publicznej sšdownictwo dyscyplinarne to nie były „sšdy kolesiów". Skala rozpatrywanych przewinień zawodowych była bardzo szeroka, dlatego i orzeczenia zapadajšce w konkretnych sprawach miały różny ciężar gatunkowy. Tam jednak, gdzie dochodziło do rażšcych naruszeń prawa i zachowań nielicujšcych z postawš godnš notariusza, sšdy dyscyplinarne były pryncypialne. W bardzo licznych przypadkach eliminowały notariuszy z zawodu, orzekajšc najsurowszš karę dyscyplinarnš – pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii. Statystyki rodzajów zapadłych orzeczeń dyscyplinarnych sš oczywiœcie znane Ministerstwu Sprawiedliwoœci, a opinia publiczna karmiona jest niepełnymi, często przeinaczanymi faktami w różnych mediach. Z całym naciskiem pragnę podkreœlić, że orzekajšcy sędziowie dyscyplinarni wydawali swoje orzeczenia zgodnie z prawem, swoim sumieniem i w poczuciu służby społeczeństwu i w trosce o utrzymanie wysokich standardów zawodowych i etycznych cechujšcych trudny i piękny zawód notariusza.

Mam głębokš nadzieję, że nowe regulacje dotyczšce sšdownictwa korporacyjnego będš mšdre, przemyœlane i nie zniweczš dotychczasowego dorobku. Wszak już Adam Asnyk w wierszu „Do młodych" przestrzegał „..ale nie depczcie przeszłoœci ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieœć...". Tę zawsze aktualnš maksymę dedykuję twórcom nowych regulacji.

Autor jest emerytowanym notariuszem z Poznania