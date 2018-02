Dariusz Czajkowski o propagowaniu nazizmu: czy leśne trolle działają publicznie?

W wodzisławskim lesie wiewiórki nie wykupiły biletu, a grzybiarzy w maju trudno tam było w spotkać - pisze sędzia.

Publiczny charakter przestępstwa sprowadza się do tego, że (...) może zostać dostrzeżone przez większš lub bliżej nieokreœlonš liczbę osób (...). W konsekwencji nie wypełnia znamion przestępstwa (...) zachowanie adresowane do osoby lub grupy osób, które dobrowolnie wyrażajš zgodę na kontakt z treœciami, które mogš prowadzić do obrazy uczuć religijnych".

Nie jest to mowa obrończa oskarżonych o zorganizowanie jubileuszu Hitlera w lesie pod Wodzisławiem Œlšskim. Bynajmniej. Jest to fragment tezy postanowienia Sšdu Najwyższego z 5 marca 2014 r. (sygn. akt II KK 274/14), ostatecznie uniewinniajšcego deathmetalowego artystę, który na koncercie – zamiast œpiewać – podarł Biblię, wczeœniej nazywajšc jš g...m, a jej wyznawcom kazał jš „żreć"... Powód uniewinnienia? Brak publicznego działania. Wynika z tego, że działanie publiczne nie dotyczy publiki na publicznym koncercie. Nie ma tu znaczenia, że warunkiem wejœcia na koncert, tak jak na mecz na stadionie piłkarskim, jest wyłšcznie wykupiony bilet. Wszak kasa nie dokonuje selekcji uczestników: kto kupi bilet, ten w imprezie uczestniczy.

W wodzisławskim lesie wiewiórki nie wykupiły biletu, a grzybiarzy w maju trudno tam było w spotkać. Dziennikarze TVN musieli się za to nieŸle natrudzić, by wniknšć w struktury biesiadników œwiętujšcych urodziny swojego idola. Udało się im za to nagrać urodzinowš imprezę, gdzie bełkot apologetów osoby i idei Adolfa mieszał się z ,,miłoœciš do naszej ukochanej ojczyzny, Polski"...

W tejże Polsce, gdzie jest najwyższy na œwiecie odsetek katolików, nie stanowi przestępstwa zniewaga najważniejszego dla nich symbolu religijnego. Można jš sobie bezkarnie obejrzeć, wykupujšc bilet na koncert, lub odtworzyć póŸniej na YouTubie (blisko pół miliona wyœwietleń). Media zasadniczo nie protestowały i prawnicy – o dziwo – też. Za to promil promila zaszytych w swoim gronie ,,leœnych faszystów" doczekał się już – od mediów, polityków i wielu prawników – wydania quasi-wyroku, za okreœlone w art. 256 § 1 k.k. publiczne propagowanie faszyzmu.

Naprawdę, sędzia w Polsce to bardzo trudny zawód. ?

Autor jest sędziš Sšdu Apelacyjnego w Białymstoku