O naprawdę kluczowych wadach wymiaru sprawiedliwości

Wbrew stanowisku nowego premiera, do kluczowych problemów sšdownictwa w Polsce trudno zaliczyć nepotyzm, korupcję czy obsadzanie stanowisk sędziów postkomunistycznych sędziami z czasów komunizmu.

Wiele lat temu w Londynie żył mężczyzna, który był naukowcem. Całe swoje życie poœwięcił badaniu owadów i zdobywaniu wiedzy o ich œwiecie, zaœ w wieku siedemdziesięciu lat popełnił samobójstwo. List pożegnalny pozwolił ustalić przyczyny tak dramatycznego kroku. Jak się okazało, mężczyzna... nie mógł już patrzeć na owady! Zajmujšc się nimi od zawsze – nie umiał się przed nimi bronić. Wypełniały każdš chwilę jego życia i myœli. Widział je wszędzie: w twarzy swej służšcej dostrzegał pajška krzyżaka, na ulicy – zamiast ludzi – mijały go komary, mrówki czy chrabšszcze.

Choć anegdota pochodzi z powieœci „Zaginiony" Egona Hostovsky'ego i jest z pewnoœciš fikcyjna, warto zauważyć, iż służyła stwierdzeniu, że jest dokumentem czasów, w których przyszło mu żyć.

Akcja ksišżki toczy się wprawdzie w Pradze 1948 r., niedługo po zamachu stanu, w wyniku którego władzę przejęła Komunistyczna Partia Czechosłowacji, a nie w stolicy Polski w 2018 r., gdy rzšdy sprawuje ugrupowanie polityczne wybrane w demokratycznie przeprowadzonych wyborach, jednakże czasy te zdaje się łšczyć jedno: rozplenione w mózgach przedstawicieli narodu robactwo, tj. politykierstwo.

Żadne inne pojęcie zdaje się nie być doœć adekwatne dla okreœlenia tego, czym dzielš się z nami politycy przedstawiajšcy obywatelom skrzywiony obraz rzeczywistoœci, w szczególnoœci tej, która odnosi się do wymiaru sprawiedliwoœci i jego wad.

Z pewnoœciš nie jest on od nich wolny, choć œmiem twierdzić, iż do kluczowych problemów sšdownictwa w Polsce, wbrew choćby stanowisku nowego premiera wyrażonym w jednym z zagranicznych tytułów prasowych, trudno by zaliczyć nepotyzm, korupcję czy obsadzanie stanowisk sędziów postkomunistycznych sędziami z czasów komunizmu.

Pomijajšc, iż samo orzekanie w czasach PRL nie przesšdza o sprzeniewierzeniu się niezawisłoœci sędziowskiej i nie dowodzi niegodnoœci postępowania, wskazać wypada, iż zarówno obywatele, jak i profesjonaliœci stawajšcy przed obliczem sprawiedliwoœci mogš mieć do niej słuszne zastrzeżenia w sprawach, które z minionymi czasami majš niewiele wspólnego.

To aktualne sprawy sš problemem. Brak asystentów sędziów, zatrudnianie ich na podstawie umów cywilnoprawnych, niedofinansowanie, żyłowanie wydatków na najpotrzebniejsze sprzęty, urzšdzenia, a nawet papier do drukarki. Kolejne przykłady to portal informacyjny sšdów (majšcy ponoć usprawnić pracę i zwiększyć wiedzę stron o stanie sprawy) – trudny w logowaniu, wolny, niezawierajšcy skanów pism, rejestrujšcy czynnoœci z opóŸnieniem i opisujšcy pisma w sposób utrudniajšcy ustalenie jego treœci (tzw. pisma o wszystko), wysoka odpłatnoœć kserokopii (złotówka za stronę) i egzemplarzy płyt CV z zapisem protokołu (kilkanaœcie złotych), niebotyczne opłaty sšdowe i reguły zwalniania z opłat sšdowych prowadzšce często do sytuacji, w której strona pozbawiona jest jakiegokolwiek zabezpieczenia na przyszłoœć. Wymienić wypada jeszcze doręczanie odpisów postanowień nawet na wiele miesięcy po ich podjęciu, nierzadko niewykwalifikowany (i nisko opłacany) personel, brak możliwoœci skutecznego doręczenia korespondencji przez e-mail, godzinne czekanie na podniesienie słuchawki przez biuro obsługi interesanta. To m.in. te okolicznoœci sprawiajš, że obywatel, zmierzajšc przed oblicze sprawiedliwoœci, zastyga w zamyœleniu, próbujšc dociec, na ile jest to pojęcie realne, a na ile jedynie zgrabnie brzmišce sformułowanie.

Poczštek roku sprzyja składaniu życzeń. Winszuję zatem mniejszego tempa legislacji, lepszych ustaw, rozsšdniejszego diagnozowania problemów i mniej populizmu w decyzjach możnych tego œwiata, choć prawdopodobieństwo spełnienia jest niewielkie.

Dlatego, parafrazujšc, życzę wszystkim œwiata, w którym jedna jaskółka czyni wiosnę, szewc chodzi w butach, w którym jak cię widzš, to mówiš dzień dobry. Życzę œwiata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem. Reszta zaœ jakoœ się ułoży.

Autorka jest adwokatem, redaktorem naczelnym „Pokoju Adwokackiego" (www.pokojadwokacki.pl), członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej