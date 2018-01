Gra PiS o prezydentów dużych miast

Sporna data.

Kiedy odbędš się wybory samorzšdowe? Kilka miesięcy temu „Rzeczpospolita" relacjonowała spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z posłami PiS, na którym deklarował, że chce „niewielkiego" przesunięcia względem 11 listopada 2018 roku. Po nowelizacji kodeksu wyborczego, która wyeliminowała zbieg wyborów i państwowego œwięta, możliwe terminy pierwszej tury to 21, 28 paŸdziernika i 4 listopada. Zgodnie z naszymi informacjami z Nowogrodzkiej właœnie ta ostatnia data to prawdopodobny termin. Druga tura odbyłaby się w niedzielę 18 listopada.

Kaczyński przekonywał w ubiegłym roku, że chce uniknšć sytuacji, w której rocznica odzyskania niepodległoœci będzie „dzielić Polaków". Ale takie przesunięcie terminu wyborów nie rozwišzuje wszystkich problemów. Przede wszystkim komplikuje znacznie sytuację prezydenta i jego pomysłu na referendum. Bo zgodnie z wizjš Pałacu Prezydenckiego referendum w sprawie nowej konstytucji ma się odbyć 11 listopada lub 10–11 listopada. Tydzień po pierwszej turze wyborów, tydzień przed drugš, w dzień 100-lecia odzyskania niepodległoœci. To sprawia, że szanse na uzyskanie wysokiej frekwencji znacznie się zmniejszajš.

Zresztš cały czas organizacja samego referendum w tym terminie stoi pod znakiem zapytania. Sugeruje to Kaczyński w wywiadzie dla nowego numeru „Gazety Polskiej". „Stulecie niepodległoœci powinno być czasem dumy z własnego państwa, nie ma sensu zakłócać go obowišzkiem uczestnictwa w referendum, nawoływaniem do pójœcia do lokali wyborczych" – mówi Kaczyński. I przywołuje przykład referendum zorganizowanego przez Bronisława Komorowskiego, które zakończyło się frekwencyjnš katastrofš. Lider PiS w tym samym wywiadzie mówi też, że chce utrzymania jednoœci obozu. „Zablokowanie referendum przez PiS jest w obecnych warunkach bardzo mało prawdopodobne" – mówi nam polityk partii rzšdzšcej. Jednak nasi rozmówcy podkreœlajš, że nieudane referendum może obcišżyć cały obóz władzy i mieć bardzo negatywne konsekwencje, zwłaszcza między jednš a drugš turš wyborów. Na jego organizację 11 listopada od samego poczštku stawia Pałac Prezydencki. Nie jest więc całkowicie wykluczone, że uda się dojœć do porozumienia na linii Nowogrodzka–Pałac Prezydencki. Optymalnym rozwišzaniem dla obydwu stron byłoby połšczenie wyborów i referendum, np. 4 listopada lub przy okazji drugiej tury, dwa tygodnie póŸniej, co zapewniłoby im wysokš frekwencję.

Sš i inne konsekwencje. Dla PiS najtrudniejszy będzie nie tyle sukces w sejmikach, ile wygrana w dużych miastach. Już w ubiegłym roku wewnętrzne sondaże PiS dawały partii rzšdzšcej nadzieje na zwycięstwo w co najmniej połowie województw. Z dużymi miastami jest dużo trudniej.

Sekwencja, w której czas przed drugš turš wyborów będzie zdominowany przez kwestię 100-lecia odzyskania niepodległoœci, może być korzystna z punktu widzenia mobilizacji konserwatywnego elektoratu wokół kandydatów na prezydentów rywalizujšcych w drugiej turze. Politycy opozycji, z którymi rozmawialiœmy, sš jednak przekonani, że takie kalkulacje obrócš się przeciwko PiS. Zwracajš też uwagę, że organizacja wyborów tuż po Wszystkich Œwiętych może wpłynšć negatywnie na frekwencję. Ale ponieważ elektorat PiS i tak uchodzi za najbardziej zmobilizowany, spadek frekwencji może najbardziej wpłynšć właœnie na wyborców obecnej opozycji.

Nie ma wštpliwoœci, że kampania samorzšdowa będzie bardzo zaciekła, a starcia, zwłaszcza o duże miasta, bardzo wyrównane. PiS w 2014 było blisko sukcesu we Wrocławiu, gdzie Mirosława Stachowiak-Różecka stosunkowo niewielkš różnicš głosów przegrała w drugiej turze z Rafałem Dutkiewiczem. Dlatego tak ważny jest każdy, nawet najmniejszy czynnik majšcy wpływ na wynik i frekwencję.

To zaœ sprawia, że decyzja premiera o wyznaczeniu terminu wyborów (ma jš podjšć między lipcem a sierpniem tego roku) będzie mieć większe niż zwykle znaczenie. Także dlatego, że będš to – inaczej niż w cyklu 2014–2015 – pierwsze wybory po dłuższej przerwie. Jeœli PiS odniesie w nich zwycięstwo, droga do sukcesu w wyborach parlamentarnych w 2019 roku stanie otworem przed partiš rzšdzšcš.